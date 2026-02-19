¿Con Fidalgo y Obed Vargas? Javier Aguirre revela que tiene casi su XI definido para el México vs Sudáfrica

A unos meses e que ruede el balón Trionda en la Cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), el estratega de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre reveló algunos detalles sobre la que podría ser su alineación titular para enfrentar a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo 2026.

Javier Aguirre advierte movimientos importantes en la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuál será el 11 del Vasco?

Durante una charla con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, el estratega mexicano confirmó que ya tiene al menos a nueve jugadores contemplados para el debut de la selección anfitriona, asegurando que aún tiene duda en un par de nombres y posiciones, pero en su mayoría todo está listo.

Me faltan dos (jugadores titulares) y los otros nueve están en mi mente, de ahí no camino a menos que haya una tragedia, que espero que no, confesó Javier Aguirre durante el podcast del Burro Van Rankin.

México vs Uruguay | MEXSPORT

Por último, Aguirre reconoció la labor de todos los jugadores en la recta final de la preparación rumbo al Mundial, asegurando que siempre llegan cosas buenas por parte de los futbolistas en estas instancias.

Hay cosas buenas de repente. De aquí al final de repente sale un jugador que no para y no para de jugar bien o se nos van dos. Se fue Obed Vargas y Fidalgo a España, entonces les clavas el ojo y tengo que traerlos y conocerlos, concluyó el técnico.

Javier Aguirre revela detalles sobre sus porteros | IMAGO7

85% listo

Tras las declaraciones del estratega y los rumores que se ha manejado, la lista de 26 futbolistas así como la alineación titular para el duelo de Fase de Grupos ante Sudáfrica parece ya estar definida, además de que solo es cuestión de detalles para que todo el plantel esté listo rumbo a la Copa del Mundo.

A solo cuatro meses del comienzo de la fiesta del verano el 11 de junio, México llega con la responsabilidad y el peso de dar una de las mejores actuaciones de la selección en la máxima competencia del balompié mundial.