¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana

A tan solo 113 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el entorno de la Selección Mexicana se ha visto sacudido por una confesión inesperada de su estratega. Javier "Vasco" Aguirre reveló que, a pesar de la importancia de representar al país en un Mundial como locales, no todos los futbolistas comparten ese entusiasmo: tres jugadores han rechazado el llamado al Tricolor.

Alineación titular de México vs Uruguay |MEXSPORT

TRES DIJERON QUE NO AL TRI

En una entrevista concedida a Jorge "Burro" Van Rankin, Aguirre detalló que en la era reciente se ha topado con la negativa de futbolistas que, por diversos motivos, prefirieron dar un paso al costado en lugar de vestir la camiseta nacional.

El seleccionador fue tajante al describir la situación, aunque prefirió mantener el anonimato de los involucrados para evitar polémicas mayores:

"Sin dar nombres... tres cabrones que les he hablado y me han dicho: 'híjole, no Javier, fíjate que no, estoy esperando...'"

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7

Pese a la insistencia, el "Vasco" fue sumamente cuidadoso. No mencionó posiciones, clubes ni los argumentos exactos detrás del rechazo, dejando en el aire la identidad de estos elementos que, a las puertas de un torneo histórico, decidieron declinar la invitación.

A pesar de estos contratiempos en las negociaciones individuales, Javier Aguirre asegura tener el control absoluto del proyecto mundialista. Según sus propias palabras, el armado del equipo está en una fase crítica pero avanzada:

México vs Uruguay | MEXSPORT

El "Vasco" tiene ya el 80% de la lista de 26 jugadores que serán convocados a la Copa del Mundo y por si fuera poco, Aguirre tiene definidos a 9 de los 11 titulares para el partido inaugural ante Sudáfrica.