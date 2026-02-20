Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Lotería Nacional y SHCP firman convenio con la UIF para reforzar prevención de lavado de dinero
La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a travé de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional para fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ílicita.
El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas de educación, capacitación e intercambio de conocimientos, orientadas a robustecer las capacidades preventivas de ambas instituciones dentro de sus respectivas atribuciones y conforme al marco normativo nacional en materia de combate al lavado de dinero.
El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en instalaciones de la unidad en la Ciudad de México.
¿Qué acciones incluye el convenio entre Lotería Nacional y la UIF?
El convenio contempla una serie de mecanismos de colaboración interinstitucional, entre ellos:
Mesas de trabajo para intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico
Organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación especializada
Proyectos de formación en prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Diseño de estrategias para reforzar la coordinación operativa dentro de sus competencias
Además, cada institución designará servidores públicos que funcionarán como enlaces, quienes integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos y podrán firmar anexos técnicos con mecanismos específicos de operación.
Capacitación y coordinación, ejes del fotalecimiento preventivo
De acuerdo con lo establecido en el convenio, el enfoque central será el fortalecimiento institucional preventivo, mediante formación técnica y colaboración estructurada entre dependencias federales.
Las acciones estarán alineadas con el régimen nacional de prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas, así como con estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).