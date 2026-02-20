Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Lotería Nacional y SHCP firman convenio con la UIF para reforzar prevención de lavado de dinero

Autoridades de Lotería Nacional y la UIF firmaron un convenio de coordinación en la Ciudad de México.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:03 - 19 febrero 2026
Autoridades federales firmaron un convenio de coordinación para fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante capacitación, intercambio técnico y trabajo interinstitucional.

La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a travé de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de coordinación institucional para fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ílicita.

El objetivo del acuerdo es establecer acciones conjuntas de educación, capacitación e intercambio de conocimientos, orientadas a robustecer las capacidades preventivas de ambas instituciones dentro de sus respectivas atribuciones y conforme al marco normativo nacional en materia de combate al lavado de dinero.

El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, en instalaciones de la unidad en la Ciudad de México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. / @lotenal

¿Qué acciones incluye el convenio entre Lotería Nacional y la UIF?

El convenio contempla una serie de mecanismos de colaboración interinstitucional, entre ellos:

  • Mesas de trabajo para intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico

  • Organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación especializada

  • Proyectos de formación en prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita

  • Diseño de estrategias para reforzar la coordinación operativa dentro de sus competencias

Además, cada institución designará servidores públicos que funcionarán como enlaces, quienes integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos y podrán firmar anexos técnicos con mecanismos específicos de operación.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. / @lotenal

Capacitación y coordinación, ejes del fotalecimiento preventivo

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el enfoque central será el fortalecimiento institucional preventivo, mediante formación técnica y colaboración estructurada entre dependencias federales.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. / @lotenal

Las acciones estarán alineadas con el régimen nacional de prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas, así como con estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Seguridad
