Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó impacto nacional y una fuerte conversación pública. Sin embargo, en medio de ese contexto, el conductor e influencer Adrián Marcelo quedó en el centro de la polémica tras publicar mensajes que muchos usuarios interpretaron como burlas sobre el tema.
El comentario que encendió redes
Adrián Marcelo, conocido por su estilo directo, compartió en su cuenta mensajes que parecían minimizar la gravedad del tema del crimen organizado al vincularlo con el consumo recreativo y burlarse del posible impacto del hecho en el mercado de drogas.
“Mucha gente cree que por ser drogadicto yo contribuyo a la descomposición social… A mí la cocaína me la regalan, búsquense otro culpable”, escribió inicialmente, un mensaje que luego eliminó tras la ola de críticas.
Algunos usuarios de redes calificaron sus publicaciones como cínicas e insensibles, especialmente porque coinciden con momentos de violencia en varias regiones del país tras la caída del capo.
¿Qué dijo exactamente Adrián Marcelo sobre la muerte de “El Mencho”?
La controversia no se limitó. a un solo mensaje. Además de la publicación mencionada, el influencer compartió contenido con tono irónico sobre la "escasez de perico" (jerga para cocaína) en antros tras la caída de El Mencho, lo que fue interpretado por muchos como una trivialización de un tema serio de seguridad nacional.
Horas después, algunas de sus publicaciones fueron borradas, pero el debate en redes continuó, con defensores que argumentan que se trató de humor negro y críticos que lo consideran un mal momento para hacer broma de temas delicados.
Vivir en México es apoyar al crimen organizado. México ES el crimen organizado. Todo es ramificación de la misma planta.— adrián marcelo (@adrianm10) February 23, 2026
Votaste por un político en Michoacán? Comiste en un restaurante de mariscos en Mazatlán? Te subiste a un taxi en Cancún? Compraste una factura en Monterrey?…