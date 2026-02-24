¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó impacto nacional y una fuerte conversación pública. Sin embargo, en medio de ese contexto, el conductor e influencer Adrián Marcelo quedó en el centro de la polémica tras publicar mensajes que muchos usuarios interpretaron como burlas sobre el tema.

“El Mencho” era considerado uno de los principales objetivos de seguridad para México y Estados Unidos./ DEA

El comentario que encendió redes

Adrián Marcelo, conocido por su estilo directo, compartió en su cuenta mensajes que parecían minimizar la gravedad del tema del crimen organizado al vincularlo con el consumo recreativo y burlarse del posible impacto del hecho en el mercado de drogas. “Mucha gente cree que por ser drogadicto yo contribuyo a la descomposición social… A mí la cocaína me la regalan, búsquense otro culpable”, escribió inicialmente, un mensaje que luego eliminó tras la ola de críticas.

Usuarios en X (antes Twitter) criticaron el tono irónico del conductor, señalando falta de sensibilidad ante un tema de seguridad nacional. / @ADRIANMARCELO10

Algunos usuarios de redes calificaron sus publicaciones como cínicas e insensibles, especialmente porque coinciden con momentos de violencia en varias regiones del país tras la caída del capo.

Algunas de las publicaciones compartidas por el influencer fueron eliminadas horas después de que estallara la controversia. / FB: @AdrianMarceloPrimero

¿Qué dijo exactamente Adrián Marcelo sobre la muerte de “El Mencho”?

La controversia no se limitó. a un solo mensaje. Además de la publicación mencionada, el influencer compartió contenido con tono irónico sobre la "escasez de perico" (jerga para cocaína) en antros tras la caída de El Mencho, lo que fue interpretado por muchos como una trivialización de un tema serio de seguridad nacional.

La polémica abrió un debate sobre los límites del humor en temas relacionados con violencia y crimen organizado en México. / Redes Sociales

Horas después, algunas de sus publicaciones fueron borradas, pero el debate en redes continuó, con defensores que argumentan que se trató de humor negro y críticos que lo consideran un mal momento para hacer broma de temas delicados.