¡Le dio con todo! Arbeloa responde tajantemente a Laporta por caso Negreira
Las tensiones dentro del Real Madrid y el futbol europeo siguen creciendo, los actos de racismo y discriminación dentro del terreno de juego son cada vez más frecuentes y el caso Pestrianni-Vini lo confirma. Pero esos hechos no son aislados a otras polémicas.
Recientemente el presidente del Barcelona Joan Laporta, declaró que el escándalo más grande del futbol fue que se le permitiese al Real Madrid designar árbitros por 70 años. Aludiendo a corrupción y amaño de partidos.
Joan Laporta renunció hace unas semanas a la presidencia del Barcelona con el fin de competir para buscar reelegirse como presidente del conjunto azulgrana. Su polémica declaración llegó a los oídos del actual técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa quien le contestó con una verdad que duele.
El mayor escándalo en la historia del futbol español fue el caso Negreira
El exdefensor merengue ahora técnico del primer equipo apuntó a que el equipo está muy comprometido a dar un fuerte golpe contra el racismo en el futbol, refiriéndose a lo acontecido en el partido de Ida ante Benfica con Ginaluca Prestianni y Vinicius Jr. Afirmó que UEFA tiene la posibilidad de poner un alto de una vez por todas.
¿Estará Kylian Mbappé disponible para el partido de Vuelta?
Así lo confirmó el técnico merengue, el francés Mbappé estará presente para la Vuelta ante Benfica después de haber presentado molestias en la rodilla y que aún le causan estragos pero aún así disputará el encuentro.
