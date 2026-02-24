Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Le dio con todo! Arbeloa responde tajantemente a Laporta por caso Negreira

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid en el duelo ante Osasuna | AP
Jorge Armando Hernández 10:13 - 24 febrero 2026
Tras las declaraciones del presidente del Barcelona, el DT merengue respondió sin pelos en la lengua al directivo azulgrana

Las tensiones dentro del Real Madrid y el futbol europeo siguen creciendo, los actos de racismo y discriminación dentro del terreno de juego son cada vez más frecuentes y el caso Pestrianni-Vini lo confirma. Pero esos hechos no son aislados a otras polémicas.

Álvaro Arbeloa ilusionado | realmadrid

Recientemente el presidente del Barcelona Joan Laporta, declaró que el escándalo más grande del futbol fue que se le permitiese al Real Madrid designar árbitros por 70 años. Aludiendo a corrupción y amaño de partidos.

Joan Laporta renunció hace unas semanas a la presidencia del Barcelona con el fin de competir para buscar reelegirse como presidente del conjunto azulgrana. Su polémica declaración llegó a los oídos del actual técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa quien le contestó con una verdad que duele.

Joan Laporta en asamblea de socios | FC Barcelona

El mayor escándalo en la historia del futbol español fue el caso Negreira

El exdefensor merengue ahora técnico del primer equipo apuntó a que el equipo está muy comprometido a dar un fuerte golpe contra el racismo en el futbol, refiriéndose a lo acontecido en el partido de Ida ante Benfica con Ginaluca Prestianni y Vinicius Jr. Afirmó que UEFA tiene la posibilidad de poner un alto de una vez por todas.

¿Estará Kylian Mbappé disponible para el partido de Vuelta?
Kylian Mbappé | AP

Así lo confirmó el técnico merengue, el francés Mbappé estará presente para la Vuelta ante Benfica después de haber presentado molestias en la rodilla y que aún le causan estragos pero aún así disputará el encuentro.

