Real Madrid, con cinco bajas para el partido contra el Benfica

Real Madrid se mide al Benfica en la Vuelta de los Playoffs de la Champions League en el Santiago Bernabeú, partido al que llega con la ventaja de la mínima, gracias al solitario gol de Vinicius que pone a los madrileños con un paso en los Octavos de Final

Las cinco bajas del Madrid

Dean Huijsen es baja confirmada en el Real Madrid para el partido contra el Benfica, correspondiente a la vuelta del playoff de la UEFA Champions League.

El jugador sufrió una lesión en el músculo sóleo derecho y no participó en la sesión de entrenamiento de este martes, la última antes del encuentro. Será baja ante los encarnados para el partido de este miércoles, al igual que lo fue frente a Osasuna, pero podría regresar en el próximo partido contra el Getafe.

Huijsen se une a Bellingham, Dani Ceballos y Militao, quienes no tendrán actividad debido a que se encuentran lesionados y han sido las bajas sensibles para Álvaro Arbeloa; a esta lista se le unirá Rodrigo, quien entrena con el grupo, pero no podrá jugar ante los portugueses por suspensión.

Peligra el liderato general de Real Madrid l AP

Federico Valverde estará disponible

Federico Valverde también se incorporó al entrenamiento, como ya hizo el lunes, al menos durante los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El uruguayo ha tenido molestias en una de sus rodillas, pero dada la importancia del encuentro, estará disponible para el entrenador Álvaro Arbeloa.

Ante tantas ausencias, el técnico convocó para el entrenamiento a tres jóvenes de la cantera: Cestero, Manuel Ángel y Thiago Pitarch, esto para tener una plantilla completa para enfrentar uno de los partidos más importantes de la temporada para el entrenador español desde su llegada.

Federico Valverde en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cuál sería su posible XI?

Ante las ausencias que presentará el Real Madrid, Arbeloa podría no tener muchos cambios con respecto a su último juego en LaLiga y apunta a salir con este once; Courtois, Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Vinicius pelea balón con Prestianni| AP