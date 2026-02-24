Sedes en Estados Unidos 'cancelan planes' para el Mundial 2026 a pocos meses del torneo

Menos de cuatro meses faltan para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y la incertidumbre rodea a algunas de las sedes en Estados Unidos. Esta semana trascendió que el comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey, donde está previsto celebrarse la Final en el MetLife Stadium, decidió cancerlar el Fan Fest en el Liberty State Park de Jersey City.

El evento, anunciado originalmente en febrero de 2025 por Tammy Murphy, presidenta de la junta directiva del comité, estaba planeado para estar abierto durante los 104 partidos del torneo. Además, las entradas para el mismo se pusieron a la venta en diciembre de ese mismo año.

La decisión de cancelar el evento, en una ubicación cerca de la icónica Estatua de la Libertad de Nueva York, llegó luego de que el comité organizador decidió centrarse en una iniciativa comunitaria de cinco millones de dólares destinada a los aficionados. El gobernador de Nueva Jersey, Mike Sherrill, afirmó que el objetivo es que todas las personas puedan participar en la fiesta mundialista.

Panorámica del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT

"Nueva Jersey es el corazón palpitante de la Copa del Mundo de 2026, y esta iniciativa garantiza que cada residente, sin importar dónde viva, pueda ser parte de este momento único en una generación", declaró el político, quien reiteró que la intención es apoyar a todo el estado con inversiones en pequeñas empresas, asociaciones culturales y organizaciones no lucrativas.

Trofeo de la FIFA durante el panel de leyendas previo al sorteo | MEXSPORT

"Desde zonas para aficionados hasta fiestas en los barrios y ferias callejeras, estamos invirtiendo en las comunidades y pequeñas empresas que hacen extraordinario a nuestro estado. El Mundial llega a Nueva Jersey, y nos aseguraremos de que pertenezca primero a sus habitante", añadió.

Por su parte, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA), Evan Weiss, y que colabora directamente con el comité anfitrión, aseguró que pretenden que toda la población se beneficie con el Mundial 2026 para que sea un evento inolvidable en Nueva Jersey.

Explanada del MetLife Stadium, donde está previsto celebrarse la Final del Mundial 2026 el 19 de julio | MEXSPORT

"La Copa del Mundo es una oportunidad inigualable para generar un impacto económico real para nuestras empresas y comunidades; se trata de asegurar que la energía y la inversión generadas por este evento global lleguen a las pequeñas empresas, organizaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro que son la columna vertebral de nuestro estado", explicó Weiss.

A pesar de esta iniciativa, el Fan Fest en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens se mantiene, previsto para celebrarse del 17 al 28 de junio. De igual forma, está el plan de realizar un 'Fan Village' en el Rockefeller Center de Manhattan, a partir del 4 de julio hasta el 19 del mismo mes, fecha en la que está programada la Final.