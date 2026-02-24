Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed

La nacionalidad le ha jugado en contra a Marcel Ruiz. Al menos así lo consideró el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, quien en conferencia de prensa afirmó que si el atacante de los Diablos Rojos hubiera nacido en otro país, actualmente probablemente ya estaría en algún equipo europeo de relevancia.

"Si Marcel Ruiz hubiera nacido en otro país, estuviera en un equipo importante de Europa, esa es mi opinión de cómo juega al futbol, tiene controles de lujo, corre todo el partido, aparece en un área, en la otra, no para de correr los 90 minutos", declaró el 'Turco' después del partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Antonio Mohamed y Marcel Ruiz en conferencia de prensa previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7

Toluca, con fortuna de tener a Marcel

Sin embargo, aunque para el jugador pueda ser decepcionante no migrar al Viejo Continente, para el equipo escarlata resulta favorable. "En el minuto 90 sacó una pelota en el penal nuestro y después en el 45 llegó como centro delantero a rematar ha recuperado un montón de balones, tiene jerarquía y tenemos la suerte de que juegue para nosotros", añadió Mohamed.

En el actual torneo, Marcel -quien además se ha ganado su lugar como uno de los capitanes de los Diablos Rojos- solo se perdió la Jornada 1, pero en el resto ha sido titular, con un gol hasta el momento. No obstante, más allá de su presencia en el área y en el marcador, es un futbolista clave para la creación ofensiva por parte de Toluca y el balón prácticamente siempre pasa por sus pies para un mejor accionar.

Marcel Ruiz en el partido contra Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Durante el pasado Apertura 2025 se dijo que Palmeiras en Brasil estaba interesado en el volante de 25 años. Previamente se habló de clubes como Ipswich Town, Borussia Mönchengladbach o Niza, pero sin que ninguno entablara negociaciones más formales por los servicios del atacante mexicano, cuyo valor de mercado es de nueve millones de euros, según la más reciente actualización de Transfermarkt.

¿Mundial 2026 dará proyección a Marcel Ruiz?

Desde junio de 2025, cuando fue llamado para el amistoso contra la Selección de Suiza, Marcel ha estado en los 16 partidos de la Selección Mexicana de forma consecutiva y solo en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025 se quedó en la banca. En el resto de los encuentros sumó minutos y dio asistencia en la Final del torneo de la Concacaf ante Estados Unidos.

Para el amistoso de este miércoles ante la Selección de Islandia, el jugador de Toluca nuevamente fue convocado, aunque se trata de un compromiso sin jugadores que militan en Europa. Pese a ello, todo apunta que -si se mantiene sano- Marcel puede estaren la lista final de Javier Aguirre en la Copa del Mundo 2026, torneo que podría permitirle dar el salto al futbol europeo.