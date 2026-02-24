Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Lions jugarán un partido de temporada regular en Múnich este 2026

Lions viajará a Alemania a disputar partido oficial| AP
Jorge Armando Hernández 09:46 - 24 febrero 2026
Detroit disputará por primer vez en 10 años un juego fuera de Estados Unidos

Un acontecimiento histórico para el conjunto de Detroit, pues viajarán a Alemania para disputar por primera vez en 10 años un partido oficial fuera de Estados Unidos.

Aidan Hutchinson, defensivo de los Detroit Lions | AP

A través de redes sociales, el club confirmó su visita a la ciudad bávara, la cual será sede de un juego de NFL por tercer ocasión en la historia.

La última vez que Lions disputó un partido fuera de territorio estadounidense fue en 2015 en Londres, Inglaterra donde se enfrentó en el Estadio de Wembley a Kansas City Chiefs y anteriormente jugó como local y venció a Atlanta Falcons en 2014.

Un dato curioso es que Amon-Ra St. Brown, receptor estrella de Detroit, tiene ascendencia germana y dejó entrever su emoción por el partido en Múnich con un video en el que mandó un mensaje en alemán.

Matthew Stafford, quarterback de los Detroit Lions

Lions no pudo igualar su récord ganador del año 2024 y quedó eliminado de Play Offs por primera vez desde el 2022, teniendo su primer derrota como visitante ante Kansas City Chiefs mismo equipo al que enfrentaron en su primera vez fuera de Estados Unidos en Londres.

¿Quién será el rival de Detroit Lions en este partido?
Vista del estadio del Bayern Munich | TWITTER @Bundesliga_DE

Aún que el partido ya está confirmado por la NFL, lo cierto es que detalles como la fecha, hora y rival serán definidos hasta que se publique el calendario oficial de la temporada 2026-27.

