Polémico árbitro pitará la Vuelta del partido entre Real Madrid y Benfica de Play Off UEFA Champions League

Real Madrid y Benfica se verán las caras nuevamente este miércoles 25 de febrero cuando se dispute la Vuelta del partido de Play Offs de UEFA Champions League. Por si fuera poco, el partido tiene rencillas y tensiones por los acontecimientos del partido pasado en el caso Prestianni- Vinicius Jr.

Para ponerle más sazón a la polémica, en medio de la investigación por los insultos racistas, la suspensión provisional del extremo del Benfica y un clima social complicado, la UEFA decidió designar al árbitro esloveno Slavko Vincic para pitar la Vuelta. Un árbitro que sabe lo que es pitarle al Real Madrid en esta misma Champions.

Slavko Vincic pitando un encuentro l AP

La polémica del silbante

El silbante esloveno tiene un escándalo extracancha que parece ser ya fue olvidado por la misma UEFA. Durante el año de pandemia por Covid-19 2020, Vincic fue arrestado en una redada policial en Bosnia y Herzegovina mientras se encontraba en una reunión multitudinaria en un rancho.

Durante ese operativo fueron arrestadas 35 personas y se decomisaron drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. Una de las detenidas junto con el árbitro Vincic estaba Tijana Maksimovic, quien se sospecha que lideraba una red de prostitución.

Vincic discute con Ronald Araujo

El antecedente de Slavko Vincic con Gianluca Prestianni que enciende el duelo

Vincic ya conoce lo que es tener rencillas con el jugador argentino Gianluca Prestianni, en el mundial de clubes durante el duelo entre Benfica y Chelsea, el árbitro esloveno expulsó al argentino por doble amonestación, como respuesta y coraje a la situación Prestianni empujó a Cole Palmer. Ahora con un escenario adverso, la situación puede tornarse complicada.