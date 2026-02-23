Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Polémico árbitro pitará la Vuelta del partido entre Real Madrid y Benfica de Play Off UEFA Champions League

El arbitro durante partido | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Jorge Armando Hernández 17:23 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La UEFA sorprendió tras designar a un árbitro que tuvo antecedentes extra cancha por posesión de drogas, armas y prostitutas

Real Madrid y Benfica se verán las caras nuevamente este miércoles 25 de febrero cuando se dispute la Vuelta del partido de Play Offs de UEFA Champions League. Por si fuera poco, el partido tiene rencillas y tensiones por los acontecimientos del partido pasado en el caso Prestianni- Vinicius Jr.

Para ponerle más sazón a la polémica, en medio de la investigación por los insultos racistas, la suspensión provisional del extremo del Benfica y un clima social complicado, la UEFA decidió designar al árbitro esloveno Slavko Vincic para pitar la Vuelta. Un árbitro que sabe lo que es pitarle al Real Madrid en esta misma Champions.

Slavko Vincic pitando un encuentro l AP

La polémica del silbante

El silbante esloveno tiene un escándalo extracancha que parece ser ya fue olvidado por la misma UEFA. Durante el año de pandemia por Covid-19 2020, Vincic fue arrestado en una redada policial en Bosnia y Herzegovina mientras se encontraba en una reunión multitudinaria en un rancho.

Durante ese operativo fueron arrestadas 35 personas y se decomisaron drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. Una de las detenidas junto con el árbitro Vincic estaba Tijana Maksimovic, quien se sospecha que lideraba una red de prostitución.

Vincic discute con Ronald Araujo

El antecedente de Slavko Vincic con Gianluca Prestianni que enciende el duelo

Vincic ya conoce lo que es tener rencillas con el jugador argentino Gianluca Prestianni, en el mundial de clubes durante el duelo entre Benfica y Chelsea, el árbitro esloveno expulsó al argentino por doble amonestación, como respuesta y coraje a la situación Prestianni empujó a Cole Palmer. Ahora con un escenario adverso, la situación puede tornarse complicada.

Vincic mostrando tarjeta roja l AP
Últimos videos
Lo Último
20:43 CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
20:23 ¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
20:19 ¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
20:09 Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
20:02 David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
19:43 Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
19:30 Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026
19:13 Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate; su último partido será ante Banfield
19:06 Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”
18:56 Hoy No Circula martes 24 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
Contra
23/02/2026
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
Futbol
23/02/2026
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Futbol
23/02/2026
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Julián Quiñones previo al partido entre México y Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
Extremo
23/02/2026
David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
Futbol
23/02/2026
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro