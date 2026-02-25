Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG

Los uniformados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para su investigación / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:10 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los oficiales que viajaban encapuchados y sin insignias realizaron bloqueos tras la captura del narcotraficante

El escándalo estalló en Michoacán. El director de Seguridad Pública de Ecuandureo, Jorge Valencia Sánchez, y diez policías municipales fueron detenidos tras ser señalados por su presunta participación en los bloqueos y actos de “halconeo” registrados después del operativo federal contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La detención ocurrió en la región de Zamora, donde elementos de la Guardia Civil detectaron a los uniformados circulando en dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales visibles. La situación encendió las alertas y derivó en una inspección preventiva.

Durante la revisión, se localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con características similares a la metanfetamina, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los policías detenidos supuestamente participaron en bloqueos y espionaje para el cártel / Especial

Confirma FGE de Michoacán captura de policías 

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la captura:

“En el municipio de Ecuandureo fue detenido el director de seguridad pública de esta demarcación, Jorge Valencia Sánchez y 10 policías locales, uno originario de Buenavista, de esta entidad y 10 de Jalisco por estar presuntamente relacionados con la delincuencia organizada y orquestar la obstrucción a los trabajos de arrastre de vehículos quemados en la carretera, el pasado domingo”.

También detalló cómo fueron detectados:

“Iban a bordo de dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales que los identificara, por lo que se realizó una inspección en la que se localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de metanfetamina”.
La Guardia Civil detectó que los uniformados participaron en hecho delictivos y traían droga / Especial

Además, adelantó que se revisarán certificaciones policiales:

“Vamos a revisar el listado con el Secretariado de Seguridad Pública para ver el tema del Certificado Único Policial y los padrones que se tienen de los elementos certificados”.

Refuerzan seguridad en regiones clave

Tras los bloqueos y quema de vehículos atribuidos a reacciones del CJNG, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la presencia de la Guardia Civil en las 13 regiones del estado. Se intensificaron operativos en Tierra Caliente, Sierra Costa, Jiquilpan y La Piedad.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de los uniformados / Especial

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la prioridad es mantener presencia en Chinicuila, Coalcomán y Aguililla, donde continúan desplegadas fuerzas estatales y federales.

Mientras tanto, policías municipales de Sahuayo y Jiquilpan también están bajo investigación por la nula reacción ante los bloqueos del pasado domingo en la región Ciénega de Chapala.

La Fiscalía será la encargada de determinar la situación jurídica de los 11 detenidos.

Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026