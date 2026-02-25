Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG

El escándalo estalló en Michoacán. El director de Seguridad Pública de Ecuandureo, Jorge Valencia Sánchez, y diez policías municipales fueron detenidos tras ser señalados por su presunta participación en los bloqueos y actos de “halconeo” registrados después del operativo federal contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La detención ocurrió en la región de Zamora, donde elementos de la Guardia Civil detectaron a los uniformados circulando en dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales visibles. La situación encendió las alertas y derivó en una inspección preventiva.

Durante la revisión, se localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con características similares a la metanfetamina, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los policías detenidos supuestamente participaron en bloqueos y espionaje para el cártel / Especial

Confirma FGE de Michoacán captura de policías

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la captura:

“En el municipio de Ecuandureo fue detenido el director de seguridad pública de esta demarcación, Jorge Valencia Sánchez y 10 policías locales, uno originario de Buenavista, de esta entidad y 10 de Jalisco por estar presuntamente relacionados con la delincuencia organizada y orquestar la obstrucción a los trabajos de arrastre de vehículos quemados en la carretera, el pasado domingo”.

También detalló cómo fueron detectados:

“Iban a bordo de dos patrullas municipales, encapuchados y sin insignias oficiales que los identificara, por lo que se realizó una inspección en la que se localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con las características propias de metanfetamina”.

La Guardia Civil detectó que los uniformados participaron en hecho delictivos y traían droga / Especial

Además, adelantó que se revisarán certificaciones policiales:

“Vamos a revisar el listado con el Secretariado de Seguridad Pública para ver el tema del Certificado Único Policial y los padrones que se tienen de los elementos certificados”.

Refuerzan seguridad en regiones clave

Tras los bloqueos y quema de vehículos atribuidos a reacciones del CJNG, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la presencia de la Guardia Civil en las 13 regiones del estado. Se intensificaron operativos en Tierra Caliente, Sierra Costa, Jiquilpan y La Piedad.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de los uniformados / Especial

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la prioridad es mantener presencia en Chinicuila, Coalcomán y Aguililla, donde continúan desplegadas fuerzas estatales y federales.

Mientras tanto, policías municipales de Sahuayo y Jiquilpan también están bajo investigación por la nula reacción ante los bloqueos del pasado domingo en la región Ciénega de Chapala.