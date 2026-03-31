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Futbol

Marruecos emprenderá acciones legales contra Senegal por presentar trofeo de la Copa Africana de Naciones

Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP
Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:31 - 30 marzo 2026
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Previo al partido amistoso contra Perú, los Leones de la Teranga celebraron con la Copa en Saint-Denis

Un abogado marroquí advirtió la semana pasada que emprenderían acciones legales si la Selección de Senegal seguía adelante con sus planes de exhibir el trofeo de la Copa Africana de Naciones (CAN) en el Stade de France durante el partido amistoso del sábado contra Perú.

El letrado comunicó a través de una publicación en la red social X que ha enviado notificaciones formales al operador del Stade de France y a la empresa GL Events. En ellas, advirtió que podrían ser considerados directamente responsables si colaboran en una ceremonia basada en un título que ha sido revocado. Sin embargo, de momento no se ha confirmado si la demanda procedió.

Un jugador de la Selección de Senegal sostiene el trofeo de la Copa Africana de Naciones | AP
Un jugador de la Selección de Senegal sostiene el trofeo de la Copa Africana de Naciones | AP

El pasado viernes 27 de marzo, Senegal se enfrentó a Perú en un amistoso en el Stade de France, mismo que terminó 1-1, con goles de John Yeboah por los sudamericanos y Neil El Aynaoui. No obstante, previo al compromiso, los Leones de la Teranga presentaron en trofeo de la Copa Africana ante la afición presente.

¿Cuál es el conflicto entre Marruecos y Senegal?

En una decisión final emitida el 17 de marzo de 2026, el Jurado de Apelación de la CAF readjudicó el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos. A pesar de ello, la federación senegalesa presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el pasado miércoles y se mantuvo firme en su intención de celebrar el título en Saint-Denis.

Las notificaciones legales argumentan que, sin una resolución suspensiva por parte del TAS, cualquier exhibición del trofeo constituiría una usurpación de título y una perturbación ilícita. Por ello, se buscaría una indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 1240 del Código Civil francés.

Jugadores de la Selección de Marruecos en celebración en el amistoso ante Ecuador | AP
Jugadores de la Selección de Marruecos en celebración en el amistoso ante Ecuador | AP

Además, el abogado aseguró que se reservó el derecho de solicitar una orden judicial urgente para poner el trofeo bajo secuestro judicial. Esto implicaría que un oficial de justicia lo custodiaría, dejándolo temporalmente indisponible hasta que se tome una decisión definitiva sobre el asunto.

Ni la CAF ni Senegal se han posicionado

A pesar de las advertencias que realizó el letrado en sus redes sociales, de momento no hay una confirmación oficial por parte de la Confederación Africana de Fútbol, ni de la Selección de Senegal o de la de Marruecos. Al final, la primera presentó el trofeo y no se tiene confirmación de que se haya iniciado un proceso legal.

Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP
Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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