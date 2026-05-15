Johny Placide, el portero que eliminó a México rumbo a Beijing 2008, jugará el Mundial 2026 con Haití

Haití reveló oficialmente su convocatoria para disputar la y entre los nombres apareció uno que inmediatamente despertó recuerdos dolorosos para la afición mexicana: Johny Placide.

El veterano guardameta haitiano fue el héroe de aquella histórica eliminación de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando la Selección Mexicana Sub-23 no pudo anotar más goles a Haití en el Preolímpico de CONCACAF.

Johny Placide en el Brasil contra Haití l MEXSPORT

El arquero que marcó una de las peores noches del Tri

En aquel partido disputado en 2008, México necesitaba derrotar a Haití por diferencia de seis goles para mantenerse con vida; sin embargo, Placide tuvo una actuación espectacular bajo los tres postes y se convirtió en figura absoluta del encuentro.

La victoria 5-1 dejó eliminado al Tri Olímpico y provocó una de las crisis más fuertes del futbol mexicano en esa época, convirtiendo a Johny Placide en un nombre imposible de olvidar para muchos aficionados.

Ahora, casi 20 años después, el arquero aparecerá en el escenario más importante del futbol mundial como parte de la histórica clasificación haitiana al Mundial 2026.

Una de mis historias favoritas del Mundial que se viene: Haití confirmó en su lista que hará su debut mundialista Johny Placide, responsable del mayor fracaso de la historia de México, cuando no le pudo ganar por 5 a los haitianos para ir a Beijing 2008.pic.twitter.com/qb3sNiKHPu — Santi Bauzá (@santi_bauza) May 15, 2026

Haití vuelve a una Copa del Mundo tras más de 52 años

La selección caribeña disputará apenas su segunda Copa del Mundo, luego de su participación en Alemania 1974. La clasificación representa uno de los momentos más importantes en la historia futbolística del país.

Además de Placide, la convocatoria incluye futbolistas con experiencia europea como Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot y Jean-Ricner Bellegarde, quienes buscarán convertir a Haití en una de las sorpresas del torneo.