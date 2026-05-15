El squad de Persil se fortalece rumbo a 2026 con creadores que ya conectan con la afición en distintas plataformas

Persil, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, reunió nuevamente a su squad de creadores de contenido en una dinámica que reafirma la continuidad de un equipo que ya ha conectado con la afición. Más que una presentación inicial, el encuentro funcionó como una conferencia de prensa para consolidar a los talentos que seguirán siendo parte de la campaña rumbo a 2026.

El evento retomó el concepto de "El Fichaje", con una puesta en escena inspirada en el entorno futbolístico, donde cada integrante del equipo fue llamado al frente como si se tratara de una firma profesional. Entre cámaras, declaraciones y fotografías, el ambiente recreó la emoción de los anuncios deportivos, pero con un enfoque digital y cercano a las audiencias actuales.

Lejos de ser caras nuevas, los integrantes del squad han formado parte de activaciones previas en distintas ciudades y escenarios. Desde dinámicas en Querétaro hasta experiencias en el Estadio Banorte y eventos en Chicago, los creadores han acompañado a la marca en momentos clave, fortaleciendo su vínculo con la afición y generando contenido que conecta con distintas comunidades.

Squad Persil | Captura de pantalla

Un squad que conecta con la afición

El equipo está conformado por Aldo de Nigris, Mar Contreras, Nat Juárez, Sonrixs, Sofía Larios y Julio Vázquez. Cada uno aporta un estilo propio, desde el entretenimiento y estilo de vida, hasta el humor digital y el contenido vinculado al deporte.

Esta diversidad permite que Persil amplíe su alcance y mantenga una comunicación constante con distintas audiencias, aprovechando el crecimiento de las plataformas digitales y la cercanía que los creadores tienen con sus seguidores. La estrategia apunta a consolidar una comunidad activa que acompañe a la Selección Nacional de México en cada paso.

Además, en cada una de las activaciones donde aparece el jersey, se incluye la leyenda oficial “Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ‘RE.AUT.INAH’”, cumpliendo con los lineamientos establecidos y reforzando la identidad de los contenidos.

Con este squad, Persil reafirma su apuesta por el contenido digital y la conexión con la afición, apostando por un equipo que ya ha demostrado su impacto y que continuará siendo protagonista en las próximas activaciones de la marca.