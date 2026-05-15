Bofo Bautista revela cómo despreció una oferta del América

Adolfo “El Bofo” Bautista siempre ha estado ligado a las Chivas, no solo por sus grandes actuaciones dentro del terreno de juego, sino también por la lealtad que mostró hacia los colores rojiblancos incluso antes de vestir oficialmente la camiseta del Rebaño Sagrado. El exmediocampista recordó recientemente cómo rechazó una oferta de su máximo rival: el América.

Durante una charla con Chivas, el “Bofo” confesó que mientras jugaba para Monarcas Morelia recibió una propuesta formal para convertirse en jugador azulcrema. Todo ocurrió en aquella etapa donde el conjunto michoacano disputó dos Finales consecutivas y el creativo mexicano vivía uno de los mejores momentos de su trayectoria.

Bautista relató que un representante se acercó para darle la noticia de que ya tenía nuevo equipo y que se trataba “del mejor de México”. En ese instante, el futbolista imaginó que el destino lo llevaría a Chivas, club con el que soñaba jugar desde tiempo atrás. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando escuchó que la propuesta provenía del América.

Bofo Bautista | MEXSPORT

“Yo me quedé pensando que iba a ser Chivas, pero justo me dice ‘no, es el América’”, recordó el exseleccionado nacional. La respuesta del Bofo fue inmediata, dejando claro que no estaba dispuesto a vestir los colores azulcremas pese a la importancia económica que representaba la oferta.

Ni por todo el dinero se iba al América

El exjugador reveló que intentaron convencerlo asegurándole que ganaría mucho más dinero y tendría mejores condiciones salariales. “Nos van a pagar más, vas a ganar el triple de lo que ganas aquí”, fue parte de lo que le dijeron para tratar de seducirlo. Sin embargo, la decisión del futbolista ya estaba tomada y no cambió de postura.

“Le dije que no quería ir”, expresó Bautista, quien priorizó el sentimiento y la identificación con Chivas antes que cualquier propuesta económica. Aquella negativa terminó fortaleciendo aún más la conexión que tiempo después construiría con la afición rojiblanca, donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la década de los 2000.

Bofo Bautista en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Histórico de las Chivas?

Con el Guadalajara, el Bofo alcanzó momentos memorables, siendo pieza clave en el título del Apertura 2006 y destacando por su talento, visión y personalidad dentro de la cancha. Su estilo irreverente y capacidad para aparecer en partidos importantes lo transformaron en un referente del futbol mexicano.

Bofo Bautista y Oswldo Sánchez celebran título del Apertura 2006 | MEXSPORT

Años después, aquella anécdota sigue alimentando la rivalidad entre Chivas y América, además de reforzar la imagen de un futbolista que eligió el corazón antes que el dinero. Para muchos aficionados rojiblancos, la decisión de Adolfo Bautista terminó siendo una prueba más de su amor por la camiseta del Guadalajara.