El desafío de Senegal a la Confederación Africana de Futbol tras el fallo en su contra

Un fallo histórico el que se dio hace apenas una semanas cuando la Confederación Africana de Naciones le arrebató la Copa de Naciones de África a Senegal para dársela a Marruecos. Esto debido a que los senegaleses se negaron a jugar el partido y se fueron a vestidores tras un polémico penal marcado para los marroquíes.

Tras este acto, la CAF considero que la acción del conjunto de Senegal fue una incomparecencia, por lo que determinó que Senegal perdía el partido 3-0 sobre la mesa y la copa pasaría inmediatamente con Marruecos.

Los senegaleses alzan la Copa de Naciones en protesta l AP

La Selección de Senegal ha calificado la decisión como un robo administrativo, por lo que ha emprendido diversas acciones de protesta. Entre ellas la realizada previa a su partido ante la Selección de Perú.

Una de las más relevantes fue la que realizó el combinado africano antes de su partido ante Perú, donde el equipo salió con un trofeo de Copa de Naciones, lo alzó por todo el campo y dieron la vuelta olímpica alrededor de la cancha. Todo esto lo hicieron con el apoyo del público presente en el Stade de France en París.

La actualidad del caso

Pape Thiaw con la Copa de Naciones de CAF l AP

Hasta el momento, la polémica no ha tenido una resolución formal a pesar de que el caso ya está siendo revisado por el TAS respaldado por el gobierno de Senegal.