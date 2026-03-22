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Futbol

Senegal disputará el Mundial 2026 sin su estrella de campeón de África por falta de producción de camisetas

Senegal llevará su segunda estrella en un futuro l AP
Associated Press (AP) 12:56 - 22 marzo 2026
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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) aclaró que no es por el despojo de su corona

La camiseta de la Selección de Senegal mostrará solo una estrella en lugar de dos durante el Mundial de este verano, pero no tiene nada que ver con que al país le hayan despojado del título de la Copa Africana de Naciones.

¿Por qué no llevará su segunda estrella?

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) emitió un comunicado para aclarar que la producción de las camisetas por parte del fabricante Puma comenzó en agosto del año pasado y que “los plazos de fabricación y las limitaciones industriales no permitieron interrumpir este proceso en curso”.

Senegal terminó ganando la Copa Africana en enero para conquistar su segundo título continental, tras haber ganado la edición de 2021, a la que hace referencia su primera estrella.

Senegal festejando título de la CAF | AP

Pero a los Leones de Teranga le despojaron sorpresivamente del segundo título el martes, cuando el comité de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó que Senegal perdió la final del 18 de enero por incomparecencia tras abandonar el terreno de juego sin la autorización del árbitro, otorgando a Marruecos una victoria por 3-0 por defecto.

Senegal se consagró como campeón de la Copa | AP

Sí portarán su segunda estrella

La FSF no mencionó esa decisión en su comunicado, en el que siguió refiriéndose a “nuestra victoria” y afirmó que se reflejará en la camiseta del equipo —después del Mundial.

“Consciente del legítimo apego del pueblo senegalés a sus símbolos, la FSF desea tranquilizar a todos los aficionados: las nuevas camisetas que incorporan la segunda estrella se encuentran actualmente en producción. Está previsto que estén disponibles a partir del próximo septiembre”, señaló la federación.

“La FSF se disculpa por cualquier malentendido que esta situación haya podido causar y agradece a los aficionados su compromiso constante, su vigilancia y su inquebrantable apego a la selección nacional”.

La FSF ya había indicado que apelará la decisión sin precedentes de la CAF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, un proceso que podría tardar hasta un año para emitir un veredicto, mientras que el gobierno senegalés arremetió contra la “decisión manifiestamente ilegal y profundamente injusta” y pidió una investigación internacional “sobre presunta corrupción” dentro del organismo rector del fútbol africano.

Senegal festeja | AP

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, defendió el miércoles al organismo frente a las percepciones de favoritismo hacia Marruecos, que será coanfitrión del Mundial de 2030 y ha invertido mucho para convertirse en una superpotencia futbolística.

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