¿Italia todavía puede ir al Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

Las calles italianas volvieron a lamentarse, pero su dolor no podrá ser transformado en una de sus tantas bellas artes. La derrota ante Bosnia y Herzegovina en tanda de penaltis significó otra bala en el ya lastimado orgullo Azzurri, sin embargo, en las últimas horas se empezó a especular sobre una posible presencia del cuadro europeo en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo a información de RMC Sport, que cita al periódico The Athletic, la FIFA está considerando una especie de Repesca Intercontinental in extremis, en caso de una retirada de Irán de la justa. El conflicto en Medio Oriente entre el país asiático y Estados Unidos se ha convertido en una parte importante para la decisión de la Federación Iraní.

Jugadores de Italia se lamentan tras la derrota en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

¿Qué países podrían ser parte de la Repesca Intercontinental?

El nombre de Italia comenzó a tomar fuerza, ya que la intención del organismo rector del balompié mundial es llevar a dos países asiáticos y dos europeos a esta Repesca Intercontinental, todo de acuerdo al Ranking FIFA.

Italia ocupa la posición 12 del Ranking, mientras que el segundo equipo europeo que aspiraría a esa última oportunidad de ir a la Copa del Mundo es Polonia, quien se encuentra en el lugar 35. En el caso de Asia, los dos posibles invitados serían Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Marco Palestra y Leonardo Spinazzola se lamentan tras la derrota de Italia en el Repechaje UEFA previo al Mundial 2026 | AP

La posición de Irán

Sin embargo, la especulación solamente es eso, una posibilidad. Al día de hoy (12 de abril del 2026), Irán no ha emitido información alguna sobre abandonar la justa por sus problemas geopolíticos con la Unión Americana.

Los Príncipes de Persia llegarán a Estados Unidos el próximo 10 de junio, para iniciar sus entrenamientos de cara al Mundial 2026. Pese a que el conjunto de Medio Oriente buscó jugar sus partidos de la justa en México, la FIFA dio como respuesta un rotundo no.