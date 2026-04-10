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Futbol

Italia nombra a Silvio Baldini, entrenador de la sub-21, como DT interino para el equipo mayor

Silvio Baldini festejando en un partido l AP
Associated Press (AP) 08:08 - 10 abril 2026
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El técnico de inferiores dirigirá los partidos amistosos de la Selección Mayor de Italia

El seleccionador sub-21 de Italia, Silvio Baldini, dirigirá al primer equipo italiano para los partidos amistosos internacionales del próximo mes.

Silvio Baldini l AP

El nombramiento de Baldini como seleccionador interino se anunció el viernes, diez días después de que Italia volviera a quedar eliminada de la fase de clasificación para el Mundial.

La derrota de Italia en la tanda de penaltis contra Bosnia-Herzegovina que provocó que la tetracampeona se perdiera su tercer Mundial consecutivo también tuvo como consecuencia la dimisión del presidente de la federación italiana de fútbol, ​​Gabriele Gravina, y del exentrenador Gennaro Gattuso.

Baldini, de 67 años, asumirá el cargo para los partidos contra Luxemburgo el 3 de junio y contra Grecia cuatro días después. Ambos se jugarán fuera de casa.

Lo más probable es que se elija al nuevo seleccionador permanente tras el nombramiento del sustituto de Gravina, cuyas elecciones están previstas para el 22 de junio.

¿Quienes son los candidatos favoritos para tomar a La Azzurri?

Antonio Conte, seleccionador del Napoli, que ya dirigió a Italia en la Eurocopa hace una década, es el favorito para regresar.

Otros nombres que se barajan son Roberto Mancini, Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri.

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