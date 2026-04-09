Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia

Antonio Conte nunca parece quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar y ahora el fogoso entrenador parece listo para marcharse del Napoli menos de un año después de guiar al club del sur a su cuarto título de la Serie A.

Antonio Conte | AP

Conte está haciendo campaña abiertamente por el puesto vacante de seleccionador de Italia después de que la Azzurra no lograra clasificarse para un tercer Mundial consecutivo. Un movimiento así marcaría el regreso de Conte, quien ya se dirigió a Italia en la Eurocopa hace una década.

Si yo fuera el presidente de la federación, me consideraría a mí mismo. Ya he estado con la selección y sé lo que se siente", afirmó Conte tras la victoria 1-0 del Napoli sobre el AC Milan el lunes.

Sin embargo, en este momento la federación italiana de fútbol solo tiene un presidente en funciones sin poder real después de que Gabriele Gravina anunciara que renuncia, con nuevas elecciones convocadas para el 22 de junio.

Antonio Conte | EFE

Gennaro Gattuso, quien se dirigió a Italia en la derrota ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje de clasificación al Mundial, también renunció.

Mientras tanto, Conte puede centrarse en el repunte del Napoli al final de la temporada después de desplazar al Milán y colocarse segundo, con una visita a Parma programada para el domingo.

Antonio Conte, durante un partido de Italia | ESPECIAL

Aun así, el Napoli está a siete puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, con siete jornadas por disputarse, y Conte no espera otro título.

No es cuestión de creer o no; se trata de ser realistas. Tendríamos que ser perfectos y el Inter tendría que cometer varios tropiezos. Y por lo que hemos visto, eso parece poco probable porque el Inter es fuerte", manifestó Conte.

Si Conte deja Napoli, seguiría salidas similares inmediatamente después o poco después de títulos en Bari (se fue inmediatamente después de un título de la Serie B en 2009), Juventus (se fue inmediatamente después de ganar un tercer título consecutivo de la Serie A en 2014), Chelsea (se fue inmediatamente después de ganar la Copa FA en 2018 y un año después de un título de la Liga Premier) y el Inter (se fue inmediatamente después de un título de la Serie A en 2021).