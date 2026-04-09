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Futbol

Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac

Equipo del Al Qadisiyah | x:@ AlQadsiahEN
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:22 - 09 abril 2026
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El mexicano no logró anotar y dejó abierta la pelea por el titulo de goleo

El margen de error comienza a reducirse y Julián Quiñones lo sabe. En un partido que podía marcar diferencia tanto en la tabla como en la carrera individual por el título de goleo, el delantero mexicano se quedó sin anotar en el empate 1-1 del Al Qadisiya ante el Damac, resultado que dejó sensaciones encontradas en el cierre de temporada.

El encuentro representaba una oportunidad doble para el atacante: acercar a su equipo a puestos de competiciones continentales y, al mismo tiempo, presionar en la lucha directa con Ivan Toney. Sin embargo, ninguna de las dos metas se concretó, y la jornada terminó por mantener el suspenso en ambos frentes.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en intento de remate ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

Un empate que frena aspiraciones colectivas

El desarrollo del partido mostró a un Al Qadisiya que comenzó con intenciones claras, tomando ventaja al minuto 35 gracias a un tanto de Nahitan Nández. La anotación parecía encaminar a los visitantes hacia un triunfo importante, pero la reacción del Damac fue inmediata.

Apenas dos minutos después, Valentín Vada firmó el empate con un remate preciso que descolocó el planteamiento del conjunto dirigido por Brendan Rodgers. A partir de ese momento, el control del partido se volvió difuso y las oportunidades comenzaron a diluirse.

Gol de Julián Quiñones | x: @AlQadsiahEN

En la segunda mitad, el guion exigía una reacción más agresiva del Al Qadisiya, pero el equipo no logró encontrar los espacios necesarios. La posesión no se tradujo en claridad ofensiva, y el marcador permaneció sin cambios pese a los intentos por retomar la ventaja.

¿Se le escapa el título de goleo a Quiñones?

Dentro de ese contexto, la actuación de Julián Quiñones fue participativa, pero sin el impacto esperado. El delantero se mostró activo en la construcción ofensiva, aunque careció de oportunidades claras para definir, un factor determinante en un momento tan cerrado de la temporada.

El resultado tiene implicaciones directas en la tabla de goleadores. Ivan Toney se mantiene en la cima con 27 anotaciones, mientras que Quiñones permanece en el segundo puesto con 26. Con solo seis partidos por disputarse, cada jornada adquiere un peso específico en la definición del campeonato individual.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

Además del frente personal, el empate también complica el panorama colectivo. El Al Qadisiya se mantiene en la cuarta posición con 61 puntos, a cinco unidades del Al-Ahli, equipo que actualmente ocupa el último boleto a la Champions League asiática.

Con el cierre de campaña cada vez más cerca, el margen de reacción se acorta. Para Quiñones, los próximos encuentros no solo definirán su lugar en la tabla de goleo, sino también su capacidad para liderar a su equipo en la búsqueda de un objetivo internacional que hoy luce más lejano que hace unas semanas.

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