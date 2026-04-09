LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?

El Real Madrid se enfrentará al Girona en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición doméstica española.

Vinicius Jr en lamento durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich | AP

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 69 puntos tras 30 jornadas disputadas, habiendo anotado 64 goles y concedido 28. Los blancos mantienen sus aspiraciones de luchar por el título, aunque necesitan sumar los tres puntos para no perder comba con el líder. Por su parte, el Girona se encuentra en la duodécima posición con 37 puntos, en una zona tranquila de la clasificación, lejos tanto de los puestos europeos como del descenso. Los catalanes han marcado 32 goles y han recibido 44 en lo que va de temporada.

Empate en Girona l AP

El Real Madrid llega a este encuentro tras una racha irregular, con dos derrotas consecutivas: cayó ante el Bayern Munich por 1-2 en Champions League y previamente sufrió una sorprendente derrota ante el Mallorca por 2-1. Sin embargo, antes de estos tropiezos, los blancos habían conseguido tres victorias consecutivas, venciendo al Atlético Madrid (3-2) en el derbi madrileño, al Manchester City (1-2) en Champions League y goleando al Elche (4-1). El Girona, por su parte, viene de ganar su último partido contra el Villarreal (1-0), aunque su rendimiento ha sido irregular con dos derrotas ante Osasuna (1-0) y Celta Vigo (1-2), una victoria contra el Athletic Bilbao (3-0) y un empate frente al Levante (1-1) en sus cinco últimos encuentros.

Real Madrid pierde ante Mallorca | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Real Madrid ha dominado claramente con tres victorias y un empate. El encuentro más reciente entre ambos finalizó con un empate 1-1 en el campo del Girona el 30 de noviembre de 2025. Anteriormente, el Real Madrid se impuso por 2-0 en el Bernabéu en febrero de 2025. Los blancos también consiguieron victorias contundentes en sus tres enfrentamientos previos: 0-3 en diciembre de 2024, 4-0 en febrero de 2024 y 0-3 en septiembre de 2023, todas ellas en partidos de LaLiga.

¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona? EN VIVO

FECHA: Viernes 10 de abril

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

TRANSMISIÓN: SkySports