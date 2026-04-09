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Futbol

Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 20:09 - 08 abril 2026
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El entrenador argentino, desde hace varios años, tiene el deseo de sentarse en el banquillo de La Máquina

El presente de Antonio Mohamed en el futbol mexicano vive su mejor momento. Tras consolidarse como bicampeón con Toluca y mantener el paso firme hacia un histórico tricampeonato, el nombre del estratega argentino vuelve a sonar fuerte, pero esta vez por un anhelo personal que ha mantenido bajo reserva por años: su deseo de sentarse en el banquillo de Cruz Azul.

'Turco' Mohamed en el Estadio Olímpico Universitario | Imago7

A pesar de sus éxitos recientes con los Diablos Rojos, se ha revelado que la verdadera cuenta pendiente del "Turco" en la Liga MX viste de celeste.

EL SUEÑO DORADO DE MOHAMED

De acuerdo con información revelada por René Tovar, director editorial de RÉCORD, en el programa Los Informantes, el vínculo emocional de Mohamed con la institución de La Noria no es reciente. Incluso antes de su exitosa etapa actual, el técnico ya tenía clara su prioridad en el mercado nacional.

"El sueño dorado de Antonio Mohamed es dirigir a Cruz Azul", aseguró René Tovar, quien recordó una conversación privada en la que el estratega confesó que, entre diversas ofertas de equipos grandes como Guadalajara, su elección predilecta siempre fue La Máquina.
El 'Turco' Mohamed | MexSport

MOHAMED CERCA DE LA NORIA EN 2019

Esta revelación arroja luz sobre los eventos ocurridos en 2019, un año clave para la relación entre el técnico y el club cementero. En aquel entonces, Ricardo Peláez, quien fungía como director deportivo de Cruz Azul, tenía a Mohamed como su candidato principal para tomar las riendas del equipo.

Sin embargo, las fricciones internas y las decisiones de la directiva en La Noria impidieron que el acuerdo se concretara. El desenlace de aquella negociación no solo dejó al "Turco" fuera de la institución, sino que provocó la renuncia inmediata de Peláez, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del club.

Tras un breve alejamiento del balompié azteca, Mohamed regresó para dirigir a Pumas y posteriormente al Toluca, equipo con el que vive un romance deportivo tras conquistar dos títulos consecutivos.

Turco Mohamed en el banquillo del Toluca | IMAGO7

Aunque hoy su enfoque está centrado en hacer historia con los escarlatas y buscar el tricampeonato, la declaración de su "sueño dorado" pone sobre la mesa una posibilidad de ver en un futuro al "Turco" en el banquillo de La Máquina, lo que podría ser su tercer grande en la Liga MX.

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