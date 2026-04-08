¡Mejor en Uber! El estacionamiento para el América vs Cruz Azul cuesta más que el boleto de entrada

Después de casi dos años, finalmente America regresará al Estadio Banorte (antes Azteca), y lo hará en grande con su compromiso ante Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, será un regreso rodeado de polémica por los altos costos de los boletos y del estacionamiento.

Si bien el regreso de las Águilas al coloso de Santa Úrsula para el Clásico Joven se confirmó desde hace un par de semanas, apenas este martes se anunciaron los precios de las entradas. La más barata costará 683 pesos, mientras que la zona más exclusiva tiene un precio de hasta 9 mil 113.

En la comparativa del último Clásico Joven jugado en el Estadio Banorte en Fase Regular de la Liga MX, el 24 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2024, el costo de boletos incrementó hasta un 272 por ciento. Dicha situación ha provocado críticas y molestia entre los aficionados.

Jugadores de América y Cruz Azul en el último Clásico Joven de Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Estacionamiento costará más que la entrada

Por si fuera poco, otra situación queprovocó molestia fue el precio que aparece en Fanki para el estacionamiento del Estadio Banorte. En la página solo da la opción de comprar acceso para el Estacionamiento General, el cual queda a la espalda del inmueble, por 1,139.20 pesos.

Habitualmente, antes de las obras de remodelación, la entrada al estacionamiento no se pagaba de forma anticipada, sino que se permitía conforme fuera la llegada de vehículos y se les cobraba en la entrada. Aunque los precios variaban según el juego, en promedio rondaba los 200 pesos.

Así es el costo del estacionamiento en el Estadio Banorte | CAPTURA

Por lo que el costo para el estacionamiento en este partido de reapertura representa un incremento de hasta cinco veces más lo que un aficionado solía paga para ver a las Águilas en casa. Con esta situación, asistir al Estadio Banorte ahora se convertirá en un lujo que algunos cuantos podrán pagar.

Así llegan América y Cruz Azul

Las Águilas empataron sin goles en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf y con ello sumaron cuatro juegos sin victoria al hilo. El equipo de André Jardine empató 1-1 ante Philadelphia Union en la vuelta de Octavos de Final y luego cayó 1-0 ante Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Mientras que tras la pausa por la Fecha FIFA, empató a un gol ante Santos y sin goles este martes contra Nashville. Por lo que con estos resultados recientes se medirá a Cruz Azul en la Jornada 14 del torneo de Liga MX, en un duelo en el cual a la Máquina.

Aunque antes de sus dos derrotas de estos días el equipo cementero sumó 15 juegos sin derrota, los tres últimos fueron empates. Por lo que en realidad llegará con una racha de cinco partidos sin triunfo ante los de Coapa, en una dura crisis para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.