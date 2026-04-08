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Empelotados

Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'

Uriel Antuna y su esposa | IG: @penny.garciaa
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:16 - 08 abril 2026
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La mujer de Uriel Antun aseguró que una tienda de calzado los 'ninguneo'

La esposa del futbolista de los Pumas, Uriel Antuna, Penny García, compartió en redes sociales una experiencia ocurrida durante su visita a una tienda de calzado, situación que generó interacción entre usuarios en plataformas digitales.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

De acuerdo con lo publicado en sus historias de Instagram, García acudió a un establecimiento (presuntamente ubicado en la Ciudad de México) con el objetivo de comprar unas botas que había buscado durante varios meses.

En su relato, mencionó que al ingresar al lugar no recibió atención por parte del personal, hecho que describió en una de sus publicaciones con la frase: “Nos ningunearon inmediatamente”.
Historia de Penélope Gracia, esposa de Antuna | CAPTURA DE PANTALLA

Publicación en redes sociales

El testimonio fue acompañado por una imagen en la que aparece una caja con el nombre de la marca del calzado. La publicación fue difundida a través de su cuenta personal, donde compartió el momento con sus seguidores.

Posteriormente, García subió otra historia en la que se le observa frente a un espejo usando las botas rojas que buscaba, mismas que adquirió durante esa visita, pero con un polémico mensaje.

Declaración de la esposa de Antuna | CAPTURA DE PANTALLA

El contenido se difundió en redes sociales y generó diversas interacciones por parte de usuarios que comentaron el caso, donde unos la defienden mientras que otros criticaban la situación.

¿Qué compartió tras adquirir el producto?

En una segunda imagen, la esposa del jugador de Pumas UNAM añadió la frase: “De migajera solo por estas botas”, en referencia a la compra realizada y la situación que vivió. Las publicaciones se realizaron días después de la visita al establecimiento, según lo indicado en sus propias historias. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura pública por parte del negocio mencionado en las imágenes compartidas por García.

Uriel Antuna y su esposa | IG:@Penny.garciaa

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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