Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

"Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego

Canelo Álvarez presume su nueva faceta como estudiante universitario | Captura de Instagram
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:08 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El boxeador mexicano mostró una siguiente etapa de su vida; esta vez priorizando el estudio sobre el deporte

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha vuelto a sorprender fuera del ring. El campeón mexicano decidió dar un paso importante en su vida personal al ingresar a la universidad, una etapa que había dejado pendiente debido a su exitosa carrera en el boxeo profesional.

A través de redes sociales, el pugilista compartió imágenes de su primer día de clases en la Universidad de San Diego, donde mostró entusiasmo por esta nueva faceta que busca combinar con sus compromisos deportivos en la recta final de su trayectoria.

The Ring Magazine revela las mejores 5 peleas del 2025 sin Canelo | X:Canelo

Canelo Álvarez inicia una nueva etapa como estudiante

El boxeador mexicano publicó algunas postales desde su nuevo campus universitario, dejando ver que está listo para asumir este nuevo reto académico. En las imágenes se le observa integrado al ambiente estudiantil, sin dejar de lado su parte extravagante, pues llegó en su lujosa camioneta a lo que será su nueva escuela.

Durante una dinámica compartida en sus redes, Canelo mostró un cartel con frases como “Yo amo el golf”, “Mi profesor es Bryan”, “Clase 2027” y “Quiero ser un hombre de negocios cuando sea mayor”, lo que despertó especulación sobre la carrera que estaría cursando.

Canelo mostró una de sus primeras dinámicas como nuevo estudiante | Captura de Instagram

Aunque no se ha confirmado oficialmente su programa académico, todo apunta a que podría inclinarse por estudios relacionados con negocios, como Administración de Empresas o Negocios Internacionales, áreas que encajan con su perfil actual.

Su faceta empresarial y lo que viene en el boxeo

Más allá de su carrera deportiva, Saúl Álvarez ha construido un sólido imperio empresarial. Entre sus proyectos destacan Canelo Promotions, su línea de ropa, marcas de bebidas, tiendas de conveniencia y gasolineras, lo que refuerza la teoría de que su formación universitaria estaría orientada al mundo de los negocios.

Esta nueva etapa académica podría ayudarle a fortalecer sus empresas y prepararse para el retiro del boxeo, donde ya se encuentra en una fase avanzada tras haber conquistado múltiples títulos mundiales.

'Canelo' Álvarez | IMAGO7

En lo deportivo, aún no hay un rival confirmado para su próxima pelea, aunque versiones apuntan a que podría regresar al ring en septiembre ante Christian Mbilli, en una sede que podría ser Las Vegas o Arabia Saudita, manteniendo así su actividad mientras avanza en su formación académica.

Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
17:51 ¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
17:48 AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
17:21 ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
17:20 Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
17:19 Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
17:17 ¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026
17:13 ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida
17:12 ¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán
17:08 "Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
Contra
07/04/2026
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
Futbol Internacional
07/04/2026
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Contra
07/04/2026
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Mary Carmen Rodríguez Lucero, ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5
Lucha
07/04/2026
¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
NFL
07/04/2026
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
Contra
07/04/2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras