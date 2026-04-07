"Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha vuelto a sorprender fuera del ring. El campeón mexicano decidió dar un paso importante en su vida personal al ingresar a la universidad, una etapa que había dejado pendiente debido a su exitosa carrera en el boxeo profesional.

A través de redes sociales, el pugilista compartió imágenes de su primer día de clases en la Universidad de San Diego, donde mostró entusiasmo por esta nueva faceta que busca combinar con sus compromisos deportivos en la recta final de su trayectoria.

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Canelo Álvarez inicia una nueva etapa como estudiante

El boxeador mexicano publicó algunas postales desde su nuevo campus universitario, dejando ver que está listo para asumir este nuevo reto académico. En las imágenes se le observa integrado al ambiente estudiantil, sin dejar de lado su parte extravagante, pues llegó en su lujosa camioneta a lo que será su nueva escuela.

Durante una dinámica compartida en sus redes, Canelo mostró un cartel con frases como “Yo amo el golf”, “Mi profesor es Bryan”, “Clase 2027” y “Quiero ser un hombre de negocios cuando sea mayor”, lo que despertó especulación sobre la carrera que estaría cursando.

Canelo mostró una de sus primeras dinámicas como nuevo estudiante | Captura de Instagram

Aunque no se ha confirmado oficialmente su programa académico, todo apunta a que podría inclinarse por estudios relacionados con negocios, como Administración de Empresas o Negocios Internacionales, áreas que encajan con su perfil actual.

Su faceta empresarial y lo que viene en el boxeo

Más allá de su carrera deportiva, Saúl Álvarez ha construido un sólido imperio empresarial. Entre sus proyectos destacan Canelo Promotions, su línea de ropa, marcas de bebidas, tiendas de conveniencia y gasolineras, lo que refuerza la teoría de que su formación universitaria estaría orientada al mundo de los negocios.

Esta nueva etapa académica podría ayudarle a fortalecer sus empresas y prepararse para el retiro del boxeo, donde ya se encuentra en una fase avanzada tras haber conquistado múltiples títulos mundiales.

'Canelo' Álvarez | IMAGO7