Barbero se hace viral por corte en el Bernabéu durante el Real Madrid vs Bayern; afición 'explota' en redes

El Santiago Bernabéu volvió a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por lo ocurrido en la cancha. Durante el duelo entre Real Madrid y Bayern Munich, un barbero se hizo viral al realizar un corte de cabello en las gradas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Un espectáculo fuera del futbol

El momento rápidamente se difundió en plataformas digitales, donde muchos usuarios cuestionaron el tipo de contenido que ahora se ve dentro del estadio merengue.

Lo que para algunos fue algo curioso o entretenido, para otros representó una falta de respeto al ambiente tradicional del futbol, especialmente en un escenario histórico como el Bernabéu.

Vinicius Jr en lamento durante el partido de Real Madrid contra Bayern Munich | AP

Aficionados explotan: “Ya no es un estadio de futbol”

Las críticas no tardaron en aparecer, y varios aficionados mostraron su molestia por lo que consideran un cambio en la esencia del recinto.

Resulta sumamente decepcionante ver que el Santiago Bernabéu se está convirtiendo cada vez más en un lugar para influencers y creadores de contenido en lugar de un estadio de fútbol para los hinchas más acérrimos del Real Madrid. Supongo que son los tiempos que corren

El incidente reabre el debate sobre la transformación de los estadios modernos, donde el espectáculo fuera de la cancha y la creación de contenido comienzan a ganar protagonismo, incluso en partidos de alto nivel.

Jugadores del Bayern Munich celebran gol vs Real Madrid | AP