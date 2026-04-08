¿Quién es Dianna Russini, la periodista de la NFL vista con el entrenador Mike Vrabel?

La periodista deportiva del New York Times, Dianna Russini, conocida por su larga y exitosa carrera cubriendo la NFL, recientemente ha acaparado titulares más allá del ámbito deportivo.

Russini se vio envuelta en una polémica después de que Page Six publicara en exclusiva unas fotos suyas junto al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en el hotel Ambiente Sedona de Arizona el pasado 28 de marzo.

Ante la controversia, Vrabel declaró a Page Six que se trataba de "una interacción completamente inocente". Por su parte, Russini aclaró que las imágenes "no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el día juntas".

Mike Vrabel descartó ser parte de una infidelidad | AP

¿Quién es Diana Russini?

Actualmente, Russini es una de las principales reporteras especializadas en la NFL (Senior NFL Insider) para The Athletic, medio que pertenece al New York Times. Se unió al medio en agosto de 2023 tras su salida de ESPN. Allí, lidera la cobertura de noticias de última hora y colabora en proyectos de vídeo y audio.

Según NBC Sports, es una de las redactoras mejor pagadas del sitio, con un salario que probablemente supera al de veteranos del New York Times como Maggie Haberman o David Brooks.

Sobre su cambio de empresa, Russini explicó: "No fue una situación en la que ESPN no me quisiera. Amo a ESPN. Me dieron muchas oportunidades y la gente con la que trabajé fue increíble. Fue una decisión muy difícil para mí y mi familia. Pero todo se redujo a reconocer que en ESPN no iba a cambiar de rol".

Mike Vrabel y Dianna Russini | Page Six

Su trayectoria profesional

Antes de su etapa actual, la reportera trabajó durante ocho años en ESPN como reportera e informadora de la NFL. Durante su tiempo en la icónica cadena deportiva, apareció en múltiples programas como SportsCenter, NFL Live, Sunday NFL Countdown y Get Up, donde se especializó en noticias de última hora y realizó entrevistas de alto perfil.

En los inicios de su carrera periodística, Russini fue la reportera más joven contratada por WNBC en Nueva York. Posteriormente, se trasladó a Seattle, donde fue presentadora y reportera deportiva para Comcast SportsNet Northwest (CSN Northwest). También trabajó en News 12 Westchester y en las filiales de NBC WVIT en Connecticut y WRC-TV en Washington, D.C.

Dianna Russini ha tenido una carrera destacada en los medios deportivos | AFP

Está casada con Kevin Goldschmidt

Russini contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt el 26 de septiembre de 2020, en una ceremonia íntima durante la pandemia de COVID-19. Según el diario The Sun, comenzaron a salir en 2015 y mantuvieron su relación alejada del foco mediático hasta su compromiso en 2020.