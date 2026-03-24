Patriots dejan libre al QB Josh Dobbs y colocan a Tommy DeVito como suplente de Drake Maye

Los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán un nuevo suplente para el quarterback Drake Maye la próxima temporada.

El equipo dejó en libertad a Josh Dobbs el lunes, quien fue el suplente de Maye la temporada pasada durante su camino al Super Bowl.

Josh Dobbs, en su etapa con los San Francisco 49ers | AP

La decisión llega dos semanas después de que los Patriots firmaran a Tommy DeVito, su tercer quarterback en 2025, con una extensión de dos años por un valor de hasta 7,4 millones de dólares, con dos millones garantizados.

¿Qué otra contratación anunciaron los Patriots?

Los Patriots también anunciaron la contratación del tackle ofensivo James Hudson III y del cornerback Kindle Vildor.

Tommy DeVito, en su etapa en los New England Patriots | AP

Dobbs participó en cuatro partidos la temporada pasada en Nueva Inglaterra, y completó siete de diez pases para 65 yardas.

Ahora buscará trabajo en lo que podría ser su séptimo equipo de la NFL desde que Pittsburgh lo seleccionó en la cuarta ronda del draft de 2017. Dobbs pasó dos temporadas con los Steelers y también estuvo en Tennessee, Arizona, Minnesota, San Francisco y Nueva Inglaterra.