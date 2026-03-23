Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs

Travis Kelce en juego con los Kansas City Chiefs | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:58 - 23 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico ala cerrada tendrá contrato hasta 2028 y buscará un último anillo con Chiefs

Tras meses de especulaciones sobre un posible retiro, la incertidumbre en torno al futuro de Travis Kelce ha quedado disipada. Pese a que ya se sabía que el estelar ala cerrada ha decidido extender su vínculo con los Kansas City Chiefs, ahora se han dado a conocer detalles sobre su nuevo contrato consolidándose como uno de los movimientos más relevantes de la presente agencia libre.

Travis Kelce. TE de Kansas City | AP

TRAVIS KELCE FIRMA POR TRES AÑOS

De acuerdo con información de Adam Schefter, el nuevo contrato de Kelce se extiende por tres años a cambio de 54.7 millones de dólares. No obstante, esta cifra podría alcanzar los 57.7 millones si se cumplen diversos incentivos por desempeño.

Para la próxima temporada, que marca el primer año de este nuevo ciclo, Kelce percibirá un salario base de 12 millones de dólares, con la posibilidad de elevarse hasta un tope de 15 millones.

A pesar de la duración nominal del contrato, la permanencia del jugador en los emparrillados no está garantizada por el trienio completo. A sus 36 años, la intención de Kelce es evaluar su condición física y mental al finalizar cada campaña, decidiendo año con año si continúa en el deporte profesional.

Travis Kelce | AP

KELCE Y SU COMPLICADO 2025

Esta renovación llega tras una temporada estadísticamente discreta para los estándares del futuro miembro del Salón de la Fama. En el último ciclo, Kelce registró los números más bajos de su trayectoria, sin embargo, siguen siendo números bastante decentes comparados con otras ala cerrada de la liga.

  • Yardas aéreas: 815 (mínimo histórico en su carrera)

  • Touchdowns: 5 (segunda cifra más baja desde su debut).

Con este nuevo acuerdo, los Chiefs aseguran la continuidad de una pieza fundamental en su esquema ofensivo comandado por Patrick Mahomes, apostando por la experiencia de Kelce para buscar un nuevo campeonato antes de decir adiós a los emparrillados.

Travis Kelce está cada vez más cerca del retiro | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
00:47 Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
00:16 Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
00:12 Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
00:01 A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
00:01 Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
00:00 El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos
00:00 Agenda deportiva martes 23 de marzo 2026
23:52 Mbappé rompe el silencio sobre su lesión: "Estoy al 100%, se dijeron mentiras"
23:44 Vinicius responde a Simeone con doblete y burla en triunfo del Real Madrid sobre Atlético
23:08 Erick Portillo alza la voz: "no todo es futbol" tras histórica medalla mundial
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Futbol
24/03/2026
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Futbol
24/03/2026
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
Basquetbol
24/03/2026
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Futbol
24/03/2026
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
24/03/2026
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos