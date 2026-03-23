Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs

Tras meses de especulaciones sobre un posible retiro, la incertidumbre en torno al futuro de Travis Kelce ha quedado disipada. Pese a que ya se sabía que el estelar ala cerrada ha decidido extender su vínculo con los Kansas City Chiefs, ahora se han dado a conocer detalles sobre su nuevo contrato consolidándose como uno de los movimientos más relevantes de la presente agencia libre.

Travis Kelce. TE de Kansas City | AP

TRAVIS KELCE FIRMA POR TRES AÑOS

De acuerdo con información de Adam Schefter, el nuevo contrato de Kelce se extiende por tres años a cambio de 54.7 millones de dólares. No obstante, esta cifra podría alcanzar los 57.7 millones si se cumplen diversos incentivos por desempeño.

Para la próxima temporada, que marca el primer año de este nuevo ciclo, Kelce percibirá un salario base de 12 millones de dólares, con la posibilidad de elevarse hasta un tope de 15 millones.

A pesar de la duración nominal del contrato, la permanencia del jugador en los emparrillados no está garantizada por el trienio completo. A sus 36 años, la intención de Kelce es evaluar su condición física y mental al finalizar cada campaña, decidiendo año con año si continúa en el deporte profesional.

Travis Kelce | AP

KELCE Y SU COMPLICADO 2025

Esta renovación llega tras una temporada estadísticamente discreta para los estándares del futuro miembro del Salón de la Fama. En el último ciclo, Kelce registró los números más bajos de su trayectoria, sin embargo, siguen siendo números bastante decentes comparados con otras ala cerrada de la liga.

Yardas aéreas: 815 (mínimo histórico en su carrera)

Touchdowns: 5 (segunda cifra más baja desde su debut).

Con este nuevo acuerdo, los Chiefs aseguran la continuidad de una pieza fundamental en su esquema ofensivo comandado por Patrick Mahomes, apostando por la experiencia de Kelce para buscar un nuevo campeonato antes de decir adiós a los emparrillados.