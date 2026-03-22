Mark Davis y el plan de sucesión en los Raiders: ¿El fin de una era en Las Vegas?

El futuro de los Las Vegas Raiders podría estar trazando su hoja de ruta para las próximas décadas. Según diversos reportes, los dueños de equipos de la NFL someterán a votación un plan de sucesión que integraría a nuevos inversionistas de alto perfil en la estructura de la franquicia de Nevada.

Las Vegas Raiders | NFL.com

La propuesta técnica consiste en la venta del 7% del equipo a una sociedad conformada por Egon Durban, codirector de la firma Silver Lake, y Michael Meldman. Aunque la cifra de la transacción se estima en una valoración de 10 mil millones de dólares para la franquicia, el trasfondo más relevante es la cláusula de exclusividad que esto generaría.

De aprobarse el plan a finales de este mes, Durban no solo se convertiría en socio minoritario, sino que obtendría el derecho preferencial para adquirir la participación mayoritaria en el futuro. Esto significa que, si en algún momento la familia Davis decidiera desprenderse del control total, Durban sería el primero en la fila para la compra, sujeto siempre a la validación final de los demás propietarios de la liga.

Mark Davis, dueño de Las Vegas Raiders | AP

A pesar de la magnitud del movimiento financiero, fuentes cercanas a la organización han indicado a Pro Football Talk que Mark Davis no tiene intenciones actuales de ceder el mando. Davis, quien cumplirá 71 años en mayo, ha liderado la franquicia desde que la heredó de su padre, el legendario Al Davis, en 2011. Bajo su gestión, el equipo realizó la histórica mudanza de Oakland a Las Vegas y la construcción del Allegiant Stadium.

Por ahora, el movimiento se interpreta más como una estrategia de blindaje y estabilidad a largo plazo que como una salida inminente. La NFL busca que sus franquicias tengan planes de sucesión claros para evitar vacíos de poder, y la integración de figuras como Durban —con amplia experiencia en gestión de activos globales— parece ser la respuesta de los Raiders a esta exigencia de la liga.