¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings

Cuentan las historias nórdicas que las valquirias llevan a los más grandes guerreros caídos en combate al Valhalla, el majestuoso salón de Odín. En la actualidad, Adam Thielen y C.J. Ham, dos hijos pródigos de los Minnesota Vikings, decidieron firmar un contrato por un día para despedirse con la que siempre fue su casa.

La historia de Adam Thielen y Minnesota es única, pues al ser un oriundo del estado del Medio Oeste de Estados Unidos, su amor por aquella franquicia morada es inigualable. Adam también estudió en la Universidad Estatal de Minnesota en Mankato; aunque no fue seleccionado en el Draft del 2013.

Adam Thielen, leyenda de los Minnesota Vikings | AP

Thielen fue reclutado como jugador a prueba no seleccionado en dicho año, para poco tiempo después ganarse su lugar en el equipo. Adam pasó de ser un completo desconocido a uno de los más grandes estandartes de los Vikingos, principalmente por su mítico comienzo en la Temporada 2018.

En dicha campaña, Thielen acumuló ocho partidos consecutivos con más de 100 yardas en cada uno, igualando la marca del miembro del Salón de la Fama, Calvin Johnson. Sin embargo, tras los pocos éxitos en Minnesota, el receptor se marchó como agente libre en 2023 a los Panthers; aunque regresó al poco tiempo.

En su última campaña con los Minnesota Vikings, Adam Thielen pidió un cambio a un equipo contendiente, para intentar retirarse con un anillo. Los Pittsburgh Steelers se hicieron de sus servicios, pero solamente llegaron a la Ronda de Comodines ante los Houston Texans; después de la derrota anunció su retiro.

Adam Thielen | AP

La historia de C.J. Ham

Por su parte, C.J. Ham sí estuvo toda su carrera en los Vikings, y al igual que Adam, también es un oriundo de Minnesota. El jugador se transformó para poder ser parte de la franquicia morada, pues aunque comenzó como un corredor, terminó por ser un poderoso fullback.

Por más de 10 años, C.J. Ham defendió los colores de los Minnesota Vikings y se ganó el cariño de toda la afición. El fullback demostró en múltiples ocasiones su amor a la franquicia, antes y después de su retiro; el cual anunció en febrero pasado.