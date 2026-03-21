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Cam Skattebo, corredor de los Giants, genera polémica por comentarios contra CTE: "es una excusa"

Cam Skattebo, corredor de los New York Giants en la Temporada 2025 de la NFL | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:57 - 21 marzo 2026
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Además de minimizar dicho problema, el novato también consideró una enfermedad sin importancia al asma

Los New York Giants quieren dejar atrás todas sus temporadas mediocres y ser competitivos en la NFL. Además de la adquisición de John Harbaugh como nuevo entrenador en jefe, los de la Gran Manzana cuentan con jugadores explosivos como Malik Nabers y el mariscal de campo Jaxon Dart; además del corredor Cam Skattebo.

En una entrevista reciente en el podcast Bring the Juice with Frank Dalena, el corredor de los Gigantes desató una polémica por considerar una excusa la encefalopatía traumática crónica (CTE). Para Skattebo, la enfermedad cerebral degenerativa vinculada a golpes repetitivos en la cabeza es falsa.

Cam Skattebo, corredor de los New York Giants en la Temporada 2025 de la NFL | AP

Por si fuera poco, la charla entre el corredor y el presentador subió de nivel y también terminaron por decir que el asma es falso. El corredor aseguró que quienes la padecen solamente deben tomar aire.

El running back fue de las grandes sorpresas de la temporada, pese a ser una selección de la cuarta ronda del Draft 2025. Skattebo participó en cinco juegos, pero una grave lesión de fractura abierta de tibia, dislocación de tobillo y rotura de ligamento deltoideo en la pierna derecha ante los Eagles lo dejó fuera de la campaña.

Jaxon Dart, mariscal de campo, y Cam Skattebo, corredor, en juego de los Giants | AP

¿Cómo fue la Temporada 2025 de Cam Skattebo?

Como se mencionó anteriormente, el corredor de los New York Giants fue una de las gratas sorpresas de la Temporada 2025 de la NFL. Hasta antes de su lesión Cam Skattebo participó en 101 acarreos, con un total de 410 yardas y cinco anotaciones por la vía terrestre.

En cuestión de recepciones, Skattebo logró 24 y un total de 207 yardas; con dos touchdowns. El corredor hizo una mancuerna para el recuerdo con el quarterback Jaxon Dart, generando esperanza y expectativa en la Gran Manzana.

Cam Skattebo y la lesión que sufrió en la Temporada 2025 de la NFL | AP

Cam Skattebo se disculpa

Después de sus polémicos comentarios, el corredor de los New York Giants utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas. Cam Skattebo aseguró que sus comentarios fueron una broma de mal gusto, además de que nunca tuvo intención de ofender a nadie.

"Hice recientemente una entrevista y tuve un error de juicio, lo que resultó en que hiciera una broma de mal gusto sobre el CTE y el asma. Nunca fue mi intención minimizar la gravedad de las lesiones en la cabeza o del asma. Me disculpo sinceramente con cualquiera que se haya sentido ofendido por mis comentarios, y les aseguro que seré más consciente y respetuoso en el futuro", comentó el corredor.
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