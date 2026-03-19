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NFL

Eagles llegan a acuerdo por un año con el corredor Dameon Pierce

Dameon Pierce con los Texans en 2022 | AP
Emiliano Arias Pacheco 11:40 - 19 marzo 2026
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Pierce llegó a la NFL con los Houston Texans en 2022 y, aunque tuvo un gran primer año, poco a poco se fue relegando

La ofensiva de Philadelphia comienza a tomar forma. Después de extender el contrato de Dallas Goedert, los Eagles llegaron a un principio de acuerdo por un año con el corredor Dameon Pierce, quien estuvo en la última campaña con los Kansas City Chiefs.

El corredor fue seleccionado por los Houston Texans en el Draft de 2022 en la cuarta ronda, con una primera gran temporada. En su primera temporada con los Texanos, Pierce logró llegar a las 939 yardas y cuatro touchdowns.

Dameon Pierce con los Texans en 2022 | AP

Sin embargo, en su segunda temporada tuvo un bajón importante de juego, pues solamente logró la mitad de yardas y dos anotaciones. La campaña del 2024 fue similar, por lo que en el 2025 representó un cambio notable en su carrera.

Dameon Pierce dejó a los Houston Texans y se unió al equipo de prácticas de los de Missouri. Ahí tuvo poca actividad y fue ascendido al primer equipo en diciembre, cuando las esperanzas de postemporada de los Jefes terminaron.

Dameon Pierce con los Texans en 2022 | AP

¿Buena o mala pieza para los Philadelphia Eagles?

A la franquicia de Pennsylvania le ha gustado jugar desde hace un tiempo con cuatro corredores y, con la salida de A.J. Dillon, la adición de Dameon Pierce se entiende. Sin embargo, la ofensiva de los Egales contará con un nuevo reto, tras la salida de Kevin Patullo.

Ahora, el equipo de la Ciudad de Amor Fraternal tendrá a Sean Mannion como su coordinador ofensivo. El exentrenador de mariscales de campo en los Green Bay Packers logró desarrollar a Jordan Love, por lo que se espera que logre algo similar con Jalen Hurts.

Las bajas de Philadelphia 

Una de las bajas más notables en los Philadelphia Eagles fue la del profundo Reed Blankenship, quien se fue a los Houston Texans. Por si fuera poco, la posible baja de A.J. Brown se ha dejado entrever en esta temporada baja. 

A.J. Brown en la derrota de los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodín ante los San Francisco 49ers | AP
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