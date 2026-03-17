Bills siguen reforzando su secundaria al firmar al safety Geno Stone por un año

Los Buffalo Bills continuaron reforzando su secundaria al firmar al safety Geno Stone con un contrato de un año el lunes.

Geno Stone llega a Bills | AP

Stone tiene seis temporadas de experiencia en la NFL y fue titular los dos últimos años con Cincinnati. El jugador de 26 años fue seleccionado por Baltimore en la séptima ronda del draft de 2020 procedente de Iowa, y pasó sus primeras cuatro temporadas con los Ravens.

Stone registró un récord personal de siete intercepciones en su última temporada en Baltimore y sumó seis más en 34 partidos con los Bengals, incluidas dos que devolvió para touchdown. Quedó como agente libre tras completar un contrato de dos años.

Buffalo Bills escudo | AP

Se une a C.J. Gardner-Johnson como el segundo safety que Buffalo firma en la agencia libre. La defensiva de los Bills atraviesa una transición, con Jim Leonhard asumiendo como coordinador bajo el nuevo entrenador Joe Brady.

Stone tiene experiencia jugando en ambas posiciones de safety. Se prevé que él y Gardner-Johnson compitan por un puesto de titular junto a Cole Bishop, después de que Buffalo dejara en libertad a Taylor Rapp a principios de este mes.