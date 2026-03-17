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Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
De cara al inicio de la temporada 2026 de la NFL, Denver Broncos adquieren mediante un intercambio al receptor estrella de Miami Dolphins Jaylen Waddle. Según reportes a la agencia de noticias AP, el intercambio le dejó tres puntos de draft al equipo de Florida durante la primera ronda.
Los informantes hablaron con la agencia de manera anónima debido a que el trato aún no se anuncia de manera oficial. Miami Dolphnis recibirá 30 puntos de draft que podrá usar el siguiente mes mientras el draft esté vigente. Denver Broncos recibirá la cuarta ronda de draft junto con Waddle.
La tripleta ofensiva se completaría con Waddle, ya que Bo Nix y Courtland Sutton encabezaron la mejor ofensiva por aire y sumando a Waddle podrìan superar la onceava posición en donde quedó Denver Broncos la temporada 2025 de NFL.
El conjunto de Denver fueron el sembrado número 1 de la AFC, aun con todo esto cayeron ante New England Patriots, un partido donde Nix no estuvo presente por una lesión de tobillo en un partido contra Buffalo Bills en la Ronda Divisional.
Los número de Jaylen Waddle en Miami Dolphins
Waddle, de 27 años, ha promediado 81 recepciones, 1098 yardas recibidas y seis touchdowns a lo largo de sus cinco años de carrera. Tuvo un récord personal de 104 recepciones como novato y acumuló 1356 yardas recibidas en 2022, cuando lideró la NFL con 18.1 yardas por recepción.
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