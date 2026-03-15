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NFL

¿Rivalidad a la vista? Jaylen Waddle, de Dolphins, asegura que destruiría Patrick Surtain, de Broncos, a golpes

Jaylen Waddle y Patrick Surtain |
Emiliano Arias Pacheco 17:15 - 15 marzo 2026
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El receptor y el esquinero fueron compañeros en Alabama, pero sus destinos cambiaron cuando ingresaron a la NFL

Las rivalidades entre jugadores son cosa de todos los días en cualquier deporte, pero en la NFL algunas están más marcadas que otras. Ahora fue turno de Jaylen Waddle, receptor abierto de los Miami Dolphins, quien aseguró que destruiría a golpes a Patrick Surtain, esquinero de los Denver Broncos

El jugador de la institución de Florida acudió a una promoción de boxeo amateur entre el rapero Blueface y el streamer Chibu Dunga. Antes de la pelea, el receptor fue cuestionado sobre con quién le gustaría boxear, y su respuesta fue tajante. 

"A Pat Surtain le daría una paliza. Le daría una paliza de muerte", dijo Waddle. "Hay mucha más gente, pero eso es lo primero que se me viene a la mente. Le daría una paliza de muerte a ese tipo".

¿De compañeros a rivales?

Pese a lo duro que sonó el mensaje, la realidad es que Jaylen Waddle lo dijo entre risas. El receptor de los Miami Dolphins y el esquinero de los Denver Broncos fueron compañeros en Alabama Crimson Tide, por tres años.

Además, Surtain respondió al video en sus redes sociales, burlándose de Waddle, quien estaba comiendo al momento de que fue cuestionado sobre la pelea. "Le pusiste demasiada salsa a tu papa frita".

Patrick Surtain, esquinero de los Denver Broncos | AP

La temporada baja de los Miami Dolphins

La institución de Florida ha tenido grandes cambios en la temporada baja. El más importante -pero no sorpresivo- fue la liberación del mariscal de campo Tua Tagovailoa, Los Miami Dolphins terminaron por confirmar que la etapa del quarterback y su contrato fue un fracaso, por lo que ahora quieren una nueva era con Malik Willis en los controles.

Jaylen Waddle ha sido un nombre que ha sonado desde hace un par de semanas por un posible traspaso, sin embargo, no hay nada oficial al respecto. El receptor tuvo su segunda peor temporada en cuanto a estadísticas se refiere, pues solamente logró 910 yardas, muy lejos de las mil que logró en sus primeras tres campañas con Miami.

Jaylen Waddle, receptor de los Miami Dolphins | AP
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