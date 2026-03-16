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Empelotados

¡Del Emparrillado al plato! Drew Brees, leyenda de New Orleans Saints agarra el bate y pega sencillo

Drew Brees jugó con los Savannah Bananas | AP
Jorge Armando Hernández 18:13 - 15 marzo 2026
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El exmariscal de campo del equipo de Nueva Orleans fue al plato y bateó un sencillo en el Superdome de Louisiana, su casa en la NFL, con los Savanaah Bananas.

Una gran sorpresa la que se vivió en el Superdome en el juego de besibol de exhibición con el conjunto de Savanaah Bananas. Un estilo de deporte combinado con coreografrías de baile.

¡Beisbol dance! Savannah Bananas, el equipo que revoluciona el deporte con bailes en el diamante | INSTAGRAM: @thesavbananas

Una nueva forma de combinar el deporte con espectáculo, así mismo coreografías y bailes que priorizan la rapidez y la fluidez en el juego a comparación del beisbol tradicional.

Drew Brees es sin duda el símbolo de los Santos de Nueva Orleans | AP

Savannah Bananas son un equipo conocido por desafiar toda regla y poner sabor, color y entretenimiento en los partidos los cuales siempre hacen algún sketch, baile o festejo que se haya viralizado.

No solamente sorprendió la aparición del exmariscal de campo de New Orleans Saints, Drew Brees, quien sorprendentemente mostró aptitudes en la caja de bateo y posteriormente en su primera oportunidad al bat logró un sencillo.

La noche también destac{o cuando Savannah Bananas hizo una parodia del Clásico Mundial de Beisbol cuando Cal Raleigh le negó el saludo a su compañero de Seattle Marines Randy Arozarena. El momento desató risas entre los aficionados.

El saludo que le negó Carl Raleigh a Randy Arozarena
Randy Arozarena, pelotero mexicano | MEXSPORT

El momento se viralizó completamente porque fue un acontecimiento curioso en la realidad hablando de Randy Arozarena a quien no es la primera vez que le niegan un saludo durante un partido.

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