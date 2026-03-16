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¡Del Emparrillado al plato! Drew Brees, leyenda de New Orleans Saints agarra el bate y pega sencillo
Una gran sorpresa la que se vivió en el Superdome en el juego de besibol de exhibición con el conjunto de Savanaah Bananas. Un estilo de deporte combinado con coreografrías de baile.
Drew Brees took an at bat for the Savannah Bananas in the Superdome 🔥 pic.twitter.com/Mb9YKK05wZ— Yahoo Sports (@YahooSports) March 15, 2026
Una nueva forma de combinar el deporte con espectáculo, así mismo coreografías y bailes que priorizan la rapidez y la fluidez en el juego a comparación del beisbol tradicional.
Savannah Bananas son un equipo conocido por desafiar toda regla y poner sabor, color y entretenimiento en los partidos los cuales siempre hacen algún sketch, baile o festejo que se haya viralizado.
No solamente sorprendió la aparición del exmariscal de campo de New Orleans Saints, Drew Brees, quien sorprendentemente mostró aptitudes en la caja de bateo y posteriormente en su primera oportunidad al bat logró un sencillo.
La noche también destac{o cuando Savannah Bananas hizo una parodia del Clásico Mundial de Beisbol cuando Cal Raleigh le negó el saludo a su compañero de Seattle Marines Randy Arozarena. El momento desató risas entre los aficionados.
El saludo que le negó Carl Raleigh a Randy Arozarena
El momento se viralizó completamente porque fue un acontecimiento curioso en la realidad hablando de Randy Arozarena a quien no es la primera vez que le niegan un saludo durante un partido.
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