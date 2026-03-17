NFL

Philadelphia Eagles refuerzan su ofensiva con Hollywood Brown por 6.5 millones

Brown se suma a la plantilla de Philadelphia | AP
Mauricio Díaz Valdivia 15:13 - 17 marzo 2026
Los Jefes de Kansas buscan mejorar su actuación después de lo malo que fue su pasado reciente

Los Philadelphia Eagles siguen moviéndose en la agencia libre de la NFL y han sumado velocidad a su ofensiva con la incorporación del receptor abierto Marquise 'Hollywood' Brown. El equipo anunció este martes un acuerdo por un año con el jugador de 28 años, en una operación que apunta a reforzar el cuerpo de receptores de cara a la próxima temporada.

Aunque la franquicia no reveló cifras oficiales, reportes indican que el contrato podría alcanzar un valor de hasta 6.5 millones de dólares. Con este movimiento, Eagles busca añadir profundidad y explosividad a una ofensiva ya liderada por A.J. Brown y DeVonta Smith, consolidando una de las unidades aéreas más peligrosas de la liga.

Hollywood Brown | AP

Hollywood Brown llega a Eagles para reforzar el ataque aéreo

Hollywood Brown llega a Philadelphia con el perfil de receptor profundo capaz de estirar el campo, un rol clave en el esquema ofensivo del equipo. Su velocidad y capacidad para generar separación lo convierten en una amenaza constante para las defensivas rivales, especialmente en jugadas de largo yardaje.

El exjugador de Kansas City Chiefs se perfila inicialmente como el tercer receptor del equipo, ocupando el lugar que dejó Jahan Dotson tras su salida a los Atlanta Falcons. Sin embargo, su rol podría crecer dependiendo de los movimientos que realice la franquicia, especialmente ante los rumores de un posible canje de A.J. Brown.

Hollywood Brown fue operado del hombro recientemente | AP

Durante la temporada pasada con los Chiefs, Brown registró 49 recepciones para 587 yardas y cinco touchdowns en 16 partidos. Aunque no fue la principal opción ofensiva, demostró consistencia dentro de un sistema afectado por lesiones, aportando en momentos clave. Cabe recordar que en 2021 logró una campaña de más de 1,000 yardas, lo que respalda su potencial como receptor principal si las circunstancias lo requieren. Su experiencia en ofensivas de alto nivel, incluyendo su etapa con Patrick Mahomes, podría ser un factor determinante en Philadelphia.

Trayectoria, lesión y lo que puede aportar en Philadelphia

Hollywood Brown inició su carrera en la NFL en 2019 como selección de primera ronda de los Baltimore Ravens, donde fue creciendo progresivamente en protagonismo. Posteriormente, fue traspasado a los Arizona Cardinals, equipo con el que también tuvo actuaciones destacadas antes de llegar a Kansas City.

En 2024, su temporada se vio afectada por una lesión esternoclavicular sufrida en pretemporada, la cual lo dejó fuera durante 14 partidos. A pesar de ello, logró regresar en la recta final y contribuir en la carrera de los Chiefs hasta el Super Bowl LIX.

Philadelphia refuerza su ofensiva con 'Hollywood' Brown | AP

A lo largo de siete temporadas en la NFL, Brown acumula 371 recepciones, 4,322 yardas y 33 touchdowns, cifras que reflejan su consistencia como receptor. Su llegada a Eagles no solo suma profundidad, sino también experiencia en escenarios de alta presión. Con este fichaje, Philadelphia apuesta por un jugador probado que puede marcar diferencia en jugadas explosivas. Si logra mantenerse sano, Hollywood Brown podría convertirse en una pieza clave dentro de una ofensiva que aspira nuevamente a competir por el título en la próxima temporada.

16:27 Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
16:25 VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
16:10 Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
15:57 PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
15:57 ¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
15:50 VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
15:25 Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"
15:22 ¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026
15:22 Checo Pérez y Bottas no tienen que demostrarle nada a nadie
15:15 ¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol
17/03/2026
Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Contra
17/03/2026
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
Futbol
17/03/2026
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
Futbol
17/03/2026
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
Futbol
17/03/2026
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
Contra
17/03/2026
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra