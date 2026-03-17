Philadelphia Eagles refuerzan su ofensiva con Hollywood Brown por 6.5 millones
Los Philadelphia Eagles siguen moviéndose en la agencia libre de la NFL y han sumado velocidad a su ofensiva con la incorporación del receptor abierto Marquise 'Hollywood' Brown. El equipo anunció este martes un acuerdo por un año con el jugador de 28 años, en una operación que apunta a reforzar el cuerpo de receptores de cara a la próxima temporada.
Aunque la franquicia no reveló cifras oficiales, reportes indican que el contrato podría alcanzar un valor de hasta 6.5 millones de dólares. Con este movimiento, Eagles busca añadir profundidad y explosividad a una ofensiva ya liderada por A.J. Brown y DeVonta Smith, consolidando una de las unidades aéreas más peligrosas de la liga.
Hollywood Brown llega a Eagles para reforzar el ataque aéreo
Hollywood Brown llega a Philadelphia con el perfil de receptor profundo capaz de estirar el campo, un rol clave en el esquema ofensivo del equipo. Su velocidad y capacidad para generar separación lo convierten en una amenaza constante para las defensivas rivales, especialmente en jugadas de largo yardaje.
El exjugador de Kansas City Chiefs se perfila inicialmente como el tercer receptor del equipo, ocupando el lugar que dejó Jahan Dotson tras su salida a los Atlanta Falcons. Sin embargo, su rol podría crecer dependiendo de los movimientos que realice la franquicia, especialmente ante los rumores de un posible canje de A.J. Brown.
Durante la temporada pasada con los Chiefs, Brown registró 49 recepciones para 587 yardas y cinco touchdowns en 16 partidos. Aunque no fue la principal opción ofensiva, demostró consistencia dentro de un sistema afectado por lesiones, aportando en momentos clave. Cabe recordar que en 2021 logró una campaña de más de 1,000 yardas, lo que respalda su potencial como receptor principal si las circunstancias lo requieren. Su experiencia en ofensivas de alto nivel, incluyendo su etapa con Patrick Mahomes, podría ser un factor determinante en Philadelphia.
Trayectoria, lesión y lo que puede aportar en Philadelphia
Hollywood Brown inició su carrera en la NFL en 2019 como selección de primera ronda de los Baltimore Ravens, donde fue creciendo progresivamente en protagonismo. Posteriormente, fue traspasado a los Arizona Cardinals, equipo con el que también tuvo actuaciones destacadas antes de llegar a Kansas City.
En 2024, su temporada se vio afectada por una lesión esternoclavicular sufrida en pretemporada, la cual lo dejó fuera durante 14 partidos. A pesar de ello, logró regresar en la recta final y contribuir en la carrera de los Chiefs hasta el Super Bowl LIX.
A lo largo de siete temporadas en la NFL, Brown acumula 371 recepciones, 4,322 yardas y 33 touchdowns, cifras que reflejan su consistencia como receptor. Su llegada a Eagles no solo suma profundidad, sino también experiencia en escenarios de alta presión. Con este fichaje, Philadelphia apuesta por un jugador probado que puede marcar diferencia en jugadas explosivas. Si logra mantenerse sano, Hollywood Brown podría convertirse en una pieza clave dentro de una ofensiva que aspira nuevamente a competir por el título en la próxima temporada.
