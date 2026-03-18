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NFL

¿Competencia para Hurts? Eagles firman a un nuevo mariscal de campo, ex de los Cowboys

Jalen Hurts habló sobre su error | AP
Jalen Hurts habló sobre su error | AP
Rafael Trujillo 17:03 - 18 marzo 2026
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El equipo firmó un nuevo QB en busca de mejorar su plantilla

Los Philadelphia Eagles han decidió darle un nuevo apoyo a Jalen Hurts de cara a la próxima temporada con la incorporación del quarterback veterano Andy Dalton, tras su breve paso por los Carolina Panthers.

De acuerdo con reportes, el veterano mariscal de campo llega procedente de Carolina Panthers, la franquicia que recibirá una selección de séptima ronda en 2027 como parte de la operación.

Dalton se integra a un grupo de quarterbacks que incluye a Hurts y al suplente Tanner McKee, quien podría quedar disponible para un posible traspaso tras este movimiento. Cabe destacar que, la temporada pasada también contaban con Sam Howell quien ahora está con los Dallas Cowboys.

Andy Dalton en juego con los Cowboys | AP

Experiencia y números de Andy Dalton en la NFL

A sus 38 años, Dalton cuenta con una amplia trayectoria en la liga. Fue seleccionado en tres ocasiones al Pro Bowl durante sus primeras nueve temporadas con los Cincinnati Bengals, equipo con el que consolidó gran parte de su carrera.

Además, el quarterback ha tenido etapas con los Dallas Cowboys, Chicago Bears y New Orleans Saints, antes de pasar sus últimas tres campañas con Carolina.

En su carrera, Dalton registra marca de 84-83-2 como titular. Ha lanzado para 39,763 yardas, con 254 touchdowns y 151 intercepciones, además de un índice de pasador de 87.5 a lo largo de 15 temporadas.

Andy Dalton pasó los últimos tres años con los Carolina Panthers | AP

Jalen Hurts, el líder ofensivo de Filadelfia

La llegada de Dalton se da en un contexto donde Jalen Hurts se mantiene como el quarterback titular indiscutible del equipo. En las últimas cinco temporadas, Hurts jugó casi toda la temporada pasada, logrando lanzar para 3 mil 224 yardas 25 pases de anotación y 6 intercepciones. Además, colaboró con tras ocho anotaciones por tierra aunque también tuvo ocho balones perdidos.

Con este movimiento, Filadelfia añade experiencia en una posición clave, apostando por la profundidad en su plantilla de cara a la próxima campaña de la NFL.

Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia, precursor del Tush Push | AP
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