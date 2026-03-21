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NFL

¿Directo a Los Ángeles 2028? Tom Brady y su posible papel con Estados Unidos en flag football

Tom Brady, exjugador de NFL l AP
Emiliano Arias Pacheco 18:31 - 20 marzo 2026
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El histórico mariscal de campo comentó en diversos programas sobre su posible ayuda en los Juegos Olímpicos

Tom Brady es sin duda el mariscal de campo más reconocido de los últimos años -y posiblemente de la historia- en la NFL. El próximo miembro del Salón de la Fama se retiró el 1 de febrero del 2023, sin embargo, un posible regreso relacionado a los emparrillados se podría dar. 

En entrevista con Good Morning America y Sports Illustrated, el ganador de siete Trofeos Lombardi comentó el papel que puede tomar de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El ahora analista de Fox Sports agregó que no regresaría a jugar, aunque si consideraría coachear al equipo de flag football de Estados Unidos.   

"Nunca diría nunca, pero quizás es poco probable, solo para que lo sepan. Creo que para estos jóvenes probablemente es bueno que lo hagan ellos. Si alguna vez quisiera participar en un rol de asesor, como entrenador o algo así, eso probablemente se adapte mejor a mí. Dejaré que los jóvenes, Patrick Mahomes y Josh Allen, salgan ahí e intenten ganar una medalla de oro para Estados Unidos", comentó Brady.
Tom Brady l AP

El amor de Tom Brady y la NFL

Además de mencionar su rol como asesor, Tom Brady agregó que, pese al retiro, su gran pasión es y será la NFL. El comentarista de futbol americano terminó su intervención comentando sus futuros proyectos, entre ellos Las Vegas Raiders, franquicia de la cual es accionista. 

"Amo la NFL, amo a los Raiders, me encanta trabajar en eso y en los diferentes proyectos que tengo. Así que tengo muchas cosas en marcha", sentenció Brady, quien se prepara para el Draft 2026 de la NFL.

Tom Brady con su Super Bowl con Tampa Bay | AP

¿Cuál será el rol del futbol americano en los Juegos Olímpicos?

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó al flag football como deporte olímpico hace algunos años; después dio el permiso para la presentación de los jugadores de la NFL en el mismo. Con la gran capacidad que los caracteriza, Estados Unidos se convirtió en el combinado favorito tras la aprobación de las estrellas de la mejor liga del mundo en la disciplina olímpica.

"Estamos increíblemente agradecidos con el COI y el Comité Organizador de LA28 por reconocer el flag football como un deporte digno de ser incluido en los Juegos Olímpicos, y compartimos nuestra emoción y celebramos esta ocasión histórica con los millones de jugadores de flag football en todo el país", comentó Scott Hallenbeck, director ejecutivo de Estados Unidos Football. 

Los Angeles 2028 serán los próximos Juegos Olímpicos | AP
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