Horarios por día del Tecate Emblema 2026: así quedan los escenarios del festival

El Tecate Emblema 2026 ya confirmó sus horarios oficiales, el cartel dividido por día y todos los detalles para su próxima edición en la Ciudad de México. El festival se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos masivos en el país.

La edición de este año contará con artistas nacionales e internacionales de pop, urbano y electrónica, entre ellos Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia Os, Zara Larsson, Cazzu, Sech, Ha*Ash, Mika y Paris Hilton, quien tendrá un DJ set especial.

El Tecate Emblema 2026 ya confirmó sus horarios oficiales. / @tecate_emblema

¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?

El festival se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirán desde las primeras horas de la tarde y las actividades musicales terminarán durante la madrugada.

Los organizadores también publicaron los horarios oficiales por escenario para que los asistentes puedan organizar mejor su recorrido dentro del festival.

Horarios y artistas del sábado 16 de mayo

El primer día del Tecate Emblema tendrá como actos principales a Jonas Brothers y Louis Tomlinson en el escenario principal.

Tecate Main Stage Juan Duque — 15:40 a 16:30

Christian Chávez — 17:00 a 17:50

Orville Peck — 18:10 a 19:20

Cazzu — 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

Jonas Brothers — 00:00 a 1:30

Park Stage Anasof — 15:30 a 16:10

Faz — 16:30 a 17:10

Along — 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

Mika — 21:05 a 22:05

LP — 23:00 a 00:00

Lost Frequencies — 00:40 a 2:00

Dream Stage

Joaquina — 16:00 a 16:50

Ivana — 17:20 a 18:10

Bruses — 18:40 a 19:40

Jot Dog — 20:10 a 21:10

RuPaul — 21:50 a 23:00

Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Dream Stage Joaquina — 16:00 a 16:50

Ivana — 17:20 a 18:10

Bruses — 18:40 a 19:40

Jot Dog — 20:10 a 21:10

RuPaul — 21:50 a 23:00

Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Horarios día sábado Tecate Emblema 2026. / @tecate_emblema

Gloria Trevi y Kenia Os encabezan el domingo

Para el domingo 17 de mayo, el festival apostará por artistas del pop latino y urbano encabezados por Gloria Trevi, Kenia Os y Sech.

Tecate Main Stage Juliana — 15:40 a 16:30

Sech — 17:00 a 17:50

HA*ASH — 18:10 a 19:20

Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

Kenia OS — 22:10 a 23:52

Paris Hilton — 00:30 a 1:50

Park Stage Manú — 15:30 a 16:10

Emjay — 16:50 a 17:30

Música para Volar Juntos — 18:00 a 18:40

Santos Bravos — 19:20 a 19:50

Zara Larsson — 20:50 a 21:50

NSQK — 23:00 a 00:00

Bautista — 00:40 a 2:00

Dream Stage Alan Navarro — 16:00 a 16:50

Alanis Yuki — 17:20 a 18:10

Lola Índigo — 18:40 a 19:40

Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10

Gottmik — 21:40 a 22:50

Rafa Pabón — 00:00 a 00:40