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Horarios por día del Tecate Emblema 2026: así quedan los escenarios del festival

El festival reunirá a artistas como Gloria Trevi, Louis Tomlinson y Kenia Os. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:12 - 08 mayo 2026
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El festival reunirá a artistas como Jonas Brothers, Gloria Trevi, Louis Tomlinson, Kenia Os y Sech en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Tecate Emblema 2026 ya confirmó sus horarios oficiales, el cartel dividido por día y todos los detalles para su próxima edición en la Ciudad de México. El festival se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos masivos en el país.

La edición de este año contará con artistas nacionales e internacionales de pop, urbano y electrónica, entre ellos Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia Os, Zara Larsson, Cazzu, Sech, Ha*Ash, Mika y Paris Hilton, quien tendrá un DJ set especial.

El Tecate Emblema 2026 ya confirmó sus horarios oficiales. / @tecate_emblema

¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?

El festival se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirán desde las primeras horas de la tarde y las actividades musicales terminarán durante la madrugada.

Los organizadores también publicaron los horarios oficiales por escenario para que los asistentes puedan organizar mejor su recorrido dentro del festival.

Horarios y artistas del sábado 16 de mayo

El primer día del Tecate Emblema tendrá como actos principales a Jonas Brothers y Louis Tomlinson en el escenario principal.

Tecate Main Stage

  • Juan Duque — 15:40 a 16:30

  • Christian Chávez — 17:00 a 17:50

  • Orville Peck — 18:10 a 19:20

  • Cazzu — 20:00 a 21:20

  • Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

  • Jonas Brothers — 00:00 a 1:30

Park Stage

  • Anasof — 15:30 a 16:10

  • Faz — 16:30 a 17:10

  • Along — 17:50 a 18:30

  • Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

  • Mika — 21:05 a 22:05

  • LP — 23:00 a 00:00

  • Lost Frequencies — 00:40 a 2:00

  • Dream Stage

  • Joaquina — 16:00 a 16:50

  • Ivana — 17:20 a 18:10

  • Bruses — 18:40 a 19:40

  • Jot Dog — 20:10 a 21:10

  • RuPaul — 21:50 a 23:00

  • Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Dream Stage

  • Joaquina — 16:00 a 16:50

  • Ivana — 17:20 a 18:10

  • Bruses — 18:40 a 19:40

  • Jot Dog — 20:10 a 21:10

  • RuPaul — 21:50 a 23:00

  • Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Horarios día sábado Tecate Emblema 2026. / @tecate_emblema

Gloria Trevi y Kenia Os encabezan el domingo

Para el domingo 17 de mayo, el festival apostará por artistas del pop latino y urbano encabezados por Gloria Trevi, Kenia Os y Sech.

Tecate Main Stage

  • Juliana — 15:40 a 16:30

  • Sech — 17:00 a 17:50

  • HA*ASH — 18:10 a 19:20

  • Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

  • Kenia OS — 22:10 a 23:52

  • Paris Hilton — 00:30 a 1:50

Park Stage

  • Manú — 15:30 a 16:10

  • Emjay — 16:50 a 17:30

  • Música para Volar Juntos — 18:00 a 18:40

  • Santos Bravos — 19:20 a 19:50

  • Zara Larsson — 20:50 a 21:50

  • NSQK — 23:00 a 00:00

  • Bautista — 00:40 a 2:00

Dream Stage

  • Alan Navarro — 16:00 a 16:50

  • Alanis Yuki — 17:20 a 18:10

  • Lola Índigo — 18:40 a 19:40

  • Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10

  • Gottmik — 21:40 a 22:50

  • Rafa Pabón — 00:00 a 00:40

Horarios día domingo Tecate Emblema 2026. / @tecate_emblema
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