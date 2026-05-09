Horarios por día del Tecate Emblema 2026: así quedan los escenarios del festival
El Tecate Emblema 2026 ya confirmó sus horarios oficiales, el cartel dividido por día y todos los detalles para su próxima edición en la Ciudad de México. El festival se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos masivos en el país.
La edición de este año contará con artistas nacionales e internacionales de pop, urbano y electrónica, entre ellos Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia Os, Zara Larsson, Cazzu, Sech, Ha*Ash, Mika y Paris Hilton, quien tendrá un DJ set especial.
¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?
El festival se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirán desde las primeras horas de la tarde y las actividades musicales terminarán durante la madrugada.
Los organizadores también publicaron los horarios oficiales por escenario para que los asistentes puedan organizar mejor su recorrido dentro del festival.
Horarios y artistas del sábado 16 de mayo
El primer día del Tecate Emblema tendrá como actos principales a Jonas Brothers y Louis Tomlinson en el escenario principal.
Tecate Main Stage
Juan Duque — 15:40 a 16:30
Christian Chávez — 17:00 a 17:50
Orville Peck — 18:10 a 19:20
Cazzu — 20:00 a 21:20
Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
Jonas Brothers — 00:00 a 1:30
Park Stage
Anasof — 15:30 a 16:10
Faz — 16:30 a 17:10
Along — 17:50 a 18:30
Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
Mika — 21:05 a 22:05
LP — 23:00 a 00:00
Lost Frequencies — 00:40 a 2:00
Dream Stage
Joaquina — 16:00 a 16:50
Ivana — 17:20 a 18:10
Bruses — 18:40 a 19:40
Jot Dog — 20:10 a 21:10
RuPaul — 21:50 a 23:00
Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45
Dream Stage
Joaquina — 16:00 a 16:50
Ivana — 17:20 a 18:10
Bruses — 18:40 a 19:40
Jot Dog — 20:10 a 21:10
RuPaul — 21:50 a 23:00
Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45
Gloria Trevi y Kenia Os encabezan el domingo
Para el domingo 17 de mayo, el festival apostará por artistas del pop latino y urbano encabezados por Gloria Trevi, Kenia Os y Sech.
Tecate Main Stage
Juliana — 15:40 a 16:30
Sech — 17:00 a 17:50
HA*ASH — 18:10 a 19:20
Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
Kenia OS — 22:10 a 23:52
Paris Hilton — 00:30 a 1:50
Park Stage
Manú — 15:30 a 16:10
Emjay — 16:50 a 17:30
Música para Volar Juntos — 18:00 a 18:40
Santos Bravos — 19:20 a 19:50
Zara Larsson — 20:50 a 21:50
NSQK — 23:00 a 00:00
Bautista — 00:40 a 2:00
Dream Stage
Alan Navarro — 16:00 a 16:50
Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
Lola Índigo — 18:40 a 19:40
Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
Gottmik — 21:40 a 22:50
Rafa Pabón — 00:00 a 00:40
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