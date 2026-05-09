¿Selección Rojiblanca? Este es el 'sexto jugador' de Chivas que se encuentra en el CAR

Todo parece indicar que la base de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 será rojiblanca, gracias a los cinco jugadores que aportó Chivas en esta lista preliminar de jugadores de Liga MX. Sin embargo, la expectativa creció hace unas horas, ya que Amaury Vergara, dueño del equipo de Guadalajara, mencionó que el Rebaño Sagrado cuenta con seis futbolistas en el Centro de Alto Rendimiento

Aunque todo indicaba que Richy Ledezma sería el sexto jugador del chiverio en portar la verde, la realidad es que su convocatoria depende del progreso en las lesiones de Rodrigo Huescas y Julián Araujo; por lo que el sexto jugador del Rebaño Sagrado en el CAR es otro.

Luis Gabriel Rey Mejía fue uno de los elegidos como sparrings de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El defensa central milita actualmente en Puebla, sin embargo, su carta pertenece a Chivas.

Luis Gabriel Rey Mejía, jugador del Puebla | IMAGO7

¿Quiénes son los jugadores de Chivas en el CAR?

Los cinco jugadores de la actual plantilla de Chivas en el CAR son: Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado, Luis Romo, Raúl 'Tala' Rangel y Brian Gutiérrez; se espera que el arquero sea uno de los titulares en la justa.

Con ese historial de convocados, y sobre todo con los llamados de este año, el equipo rojiblanco se consolidó como el equipo con más convocados en toda la historia. Chivas llegó a 54 jugadores aportados a citas mundialistas, por 53 que América ha cedido al Tri desde 1950; para este año, las Águilas solo tendrán como representante a Israel Reyes.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

No obstante, el conjunto azulcrema presume una racha envidiable de 14 mundiales con al menos un jugador convocado; Suiza 1954 fue la última ocasión que América no tuvo un solo llamado con la Selección Mexicana. Chivas, por su parte, se ausentó de Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que este año será su segundo mundial consecutivo con al menos un convocado.

Chivas, en busca de remontar

Ya en el Clausura 2026, el conjunto del Rebaño Sagrado buscará una remontada histórica ante Tigres en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito perdió en el Volcán 3-1, todo por la falta de sus mayores talentos.