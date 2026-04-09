Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”

El ciclista mexicano Isaac del Toro rompió el silencio luego de la caída que lo dejó lesionado, enviando un mensaje de optimismo y agradecimiento a sus seguidores.

Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas. Gracias a todos por sus mensajes, su atención y por creer en mí. No puedo esperar para volver

El bajacaliforniano también destacó el apoyo de su equipo en este momento complicado: “Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”.

Isaac del Toro sufrió una lesión muscular en el el muslo | CAPTURA

Horas después del incidente, el equipo UAE Team Emirates dio a conocer el parte médico del mexicano.

“Presenta una rotura en el músculo derecho y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo”, informó la escuadra.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT

De acuerdo con el reporte, Del Toro podría estar fuera de actividad al menos un par de semanas, aunque el tiempo de recuperación dependerá de la gravedad de la lesión.

En casos leves (grado I), la recuperación suele ir de 1 a 3 semanas, mientras que una lesión más severa podría extender su ausencia entre 3 y 6 semanas, e incluso más tiempo en escenarios complicados.