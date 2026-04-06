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Isaac del Toro termina en la décima tercera posición en la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro es el segundo mejor ciclista rankeado del mundo | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 10:36 - 06 abril 2026
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Paul Seixas fue el líder del giro en Bilbao, con 51’’ de ventaja sobre el mexicano

Isaac del Toro concluyó en la décima tercera posición en la Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco. El pedalista mexicano, ubicado en el tercer lugar del ranking mundial, sufrió en la contrarreloj de Bilbao, donde perdió 51’’ frente al ganador, Paul Seixas.

Como es habitual, los grandes favoritos salieron por la tarde. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió lo contrario: quienes partieron más temprano registraron mejores tiempos, debido a un cambio en las condiciones del viento.

Isaac del Toro y Tadej Pogačar I x:@TeamEmiratesUAE

¿Cómo fue el desarrollo del giro?

Arrancó la Itzulia 2026 y uno de los primeros contendientes en salir fue Primož Roglič, quien se colocó en la primera posición con un tiempo de 17’37”. Varios corredores pasaron sin mover la “silla caliente”, hasta la llegada del prodigio francés Paul Seixas, del equipo Decathlon AG2R La Mondiale, quien detuvo el cronómetro en 17’09”, una auténtica locura para el joven de 19 años.

Entre los últimos en tomar la salida estuvieron otros dos favoritos: Juan Ayuso e Isaac del Toro. El español lo dejó todo, pero sufrió en la última subida, cediendo hasta 1’16’’ respecto a Seixas. Por su parte, el mexicano tampoco logró meterse entre los diez primeros y terminó perdiendo 51’’.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

La continuación de la Vuelta

La Vuelta al País Vasco continuará este martes 7 de abril con la Etapa 2, que irá de Pamplona a las Cuevas de Mendukilo, marcando el inicio de la alta montaña, donde Isaac del Toro, junto al UAE Team Emirates, buscará recortar distancias frente al Decathlon AG2R, que hoy dio un golpe sobre la mesa.

La Etapa 2 podrá seguirse en México a través de Claro Sports a partir de las 7:30 de la mañana.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE
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