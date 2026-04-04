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¡Por otro logro! Isaac del Toro encabezará a UAE Team en la Itzulia

ROTA ISAAC DEL TORO
ROTA ISAAC DEL TORO
Ramiro Pérez Vásquez 09:40 - 04 abril 2026
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El ciclista mexicano llega al País Vasco desde el segundo puesto del ranking de la UCI

Isaac del Toro está listo para volver a otra competición con UAE Team Emirates-XRG y será en la Itzulia, que se llevará a cabo en el País Vasco a través de seis etapas a partir del 6 de abril hasta el 11 del mismo mes.

El equipo buscará defender su título cosechado en las últimas dos ediciones en donde Juan Ayuso y Joao Almeida han consolidado sus triunfos. Ahora el oriundo de Ensenada, Baja California luchará por apuntarse en los libros de Itzulia.

Isaac del Toro y Tadej Pogačar I x:@TeamEmiratesUAE

Del Toro llega a este certamen para presenciar su tercera participación luciendo como de los favoritos tras adjudicarse sus dos triunfos más importantes del año; Tour Emiratos y la Tirreno-Adriático. Además de una actuación histórica al terminar en la tercera posición de la exigente "Strade Bianche", disputada en los caminos de tierra de la región de la Toscana, en Siena.

¿En qué puesto se ubica, según el ranking? 

Tras la actualización del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Isaac del Toro llega al País Vasco posicionado en el segundo lugar solo por detrás de su compañero Tadej Pogačar. El mexicano vive el mejor momento de su carrera tras una serie de actuaciones destacadas en el calendario internacional.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

De acuerdo con la más reciente actualización del ranking de la UCI, Isaac del Toro acumula 6,789 puntos, lo que le permite ubicarse en la segunda posición mundial. Solo es superado por el esloveno Tadej Pogačar, quien lidera con 11,635 unidades, consolidando el dominio del UAE Team Emirates XRG en el circuito internacional.

El podio del ranking lo completa el danés Jonas Vingegaard, con 6,369.14 puntos, lo que refleja una competencia cerrada entre los mejores ciclistas del mundo. Sin embargo, el ascenso del mexicano ha sido uno de los movimientos más destacados del año.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

Una estrella del ciclismo mexicano 

Además del éxito individual, el UAE Team Emirates XRG también domina la clasificación por equipos, ubicándose en el primer lugar. Le siguen escuadras como Red Bull Bora-Hansgrohe y el XDS Astana Team, lo que refuerza el gran momento colectivo del equipo donde milita Del Toro.

El punto de inflexión en la temporada de Isaac del Toro fue su victoria en la Tirreno-Adriático 2026, disputada en marzo. A lo largo de siete etapas, el mexicano mostró dominio absoluto, imponiéndose sobre rivales de gran nivel.

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