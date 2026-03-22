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¡Un título más! Tadej Pogacar gana por primera vez Milán-San Remo con Isaac del Toro como aliado perfecto

Pogacar triunfa en Milán-SanRemo l X:tornanti_cc
Ramiro Pérez Vásquez 15:52 - 22 marzo 2026
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El ciclista esloveno suma un nuevo logro a su ya brillante palmarés

El ciclista esloveno Tadej Pogacar hizo historia al conquistar por primera vez la Milán-San Remo 2026, una de las clásicas más prestigiosas del calendario mundial. Con esta victoria, el líder del UAE Team Emirates suma un nuevo logro a su ya brillante palmarés y confirma su dominio en diferentes tipos de terreno.

La llamada “Classicissima” presentó un recorrido exigente desde el arranque, con múltiples intentos de fuga y un pelotón que nunca permitió demasiada libertad. Desde los primeros kilómetros, el ritmo fue intenso, lo que provocó cortes y caídas que condicionaron la estrategia de varios equipos.

Milán-SanRemo 2026 l X:tornanti_cc

Entre los incidentes más relevantes estuvo el del mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar, quien sufrió un golpe en los primeros compases de la carrera. A pesar del percance, el joven ciclista logró reincorporarse al grupo principal tras recibir atención y ajustar su bicicleta, mostrando carácter y compromiso.

Lejos de quedar fuera de la contienda, Del Toro asumió un papel clave dentro del equipo emiratí. Su labor como escudero fue fundamental para mantener a su líder bien posicionado durante los momentos decisivos de la prueba, especialmente en los sectores previos a los ascensos finales.

Máxima competición en el ciclismo en duros terrenos l X:tornanti_cc

¿Cómo atacó Pogacar?

El momento cumbre llegó en el ascenso al Poggio di San Remo, donde Pogacar lanzó un ataque contundente que dejó sin respuesta a sus rivales. Con una demostración de potencia y estrategia, el esloveno abrió una brecha suficiente para encarar en solitario el descenso hacia la meta.

En ese tramo, el trabajo previo del equipo, con Del Toro como pieza clave, resultó determinante. El mexicano contribuyó a neutralizar intentos de persecución y a marcar el ritmo del pelotón, asegurando que su líder mantuviera la ventaja obtenida en la subida.

Finalmente, Pogačar cruzó la meta en solitario en la Sanremo, levantando los brazos y celebrando una victoria largamente perseguida en su carrera. La conquista de la Milán-San Remo completa aún más su perfil como uno de los ciclistas más versátiles de la actualidad.

Milán-SanRemo con vista fenomenal l X:tornanti_cc

Isaac del Toro pieza fundamental 

Por su parte, Isaac del Toro terminó la jornada como uno de los protagonistas silenciosos de la competencia. Su capacidad para sobreponerse al golpe inicial y convertirse en el principal apoyo de su equipo subraya su crecimiento dentro del UAE Team Emirates y lo perfila como una de las promesas más importantes del ciclismo mexicano.

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