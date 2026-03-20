¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento

La fiebre por Isaac del Toro sigue efervescente en México tras su participación en el Tirreno- Adriático 2026 y ahora su competición en Milán San Remo ha causado atención en la nueva Federación Mexicana de Ciclismo.

Isaac del Toro dirá presente en Milán San Remo 2026 l MEXSPORT

En colaboración con la Unión Ciclista de México y de acuerdo a los reportes del portal Escape Collective, el cual es un medio especializado en ciclismo, se busca aprovechar el gran momento que vive el ciclista mexicano para traer de nuevo la famosa Vuelta a México en una de las competencias más importantes del ciclismo internacional.

El objetivo principal de los organizadores será que la carrera alcance la máxima categoría dentro de la UCM, con el fin de que 'El Torito' pueda participar junto a su equipo en el evento de UAE Team Emirates-XRG.

Isaac del Toro saludando a su homólogo tras el Tirreno-Adriático 2026 l MEXSPORT

Historia de la Vuelta a México

La nueva Federación Mexicana de Ciclismo busca traer este magno evento, el cual existe desde el año 1948 ,cuando Eduardo Aguilar se convirtió en el primer campeón de esta competencia. Durante la década de los 50s fue Ángel Romero quien dominó absolutamente todos los terrenos, encadenando cuatro victorias consecutivas.

La Vuelta a México se ha visto afectada desde 1999 por tensiones entre el gobierno mexicano y empresas privadas por ver quien tenía el control absoluto de la competencia. Lo anterior ocasionó que el torneo se pausara por cuatro años

En 2003, la competencia Vuelta a Las Américas surgió como una iniciativa de retormar el camino perdido por la desaparición de la Vuelta a México. Este torneo tuvo 21 etapas disputadas y fue ganada por Julio César Rangel.