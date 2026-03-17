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¡Confirmado! Isaac del Toro asistirá en la Milán-San Remo

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 14:25 - 17 marzo 2026
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El ciclista mexicano busca alzar un título más con UAE Team Emirates XRG

Isaac del Toro vuelve a la competición con UAE Team Emirates XRG, el mexicano hará acto de presencia en la Milán-San Remo, una de las competiciones más prestigiosas del ciclismo mundial y que pertenece al UCI WorldTour 2026, que iniciará el 21 de marzo.

En dicha competición el nacido en Ensenada, Baja California, estará compartiendo escuadra con figuras como Tadej Pogacar en un recorrido que tendrá alrededor de 300 kilómetros de longitud y destacó por se un desnivel positivo acumulado de 2608 metros.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

Del Toro estará en busca de su tercer título del 2026 después de adjudicarse la edición reciente del la Tirreno-Adriático y previamente el UAE Tour. Mientras tanto, en la más reciente disputa dentro del Strade Bianche se quedó con l tercer puesto para meterse al podio.

¿Cómo ha sido su camino en este 2026?

Isaac del Toro confirmó su gran inicio de temporada al conquistar el UAE Tour 2026 luego de completar sin contratiempos la séptima y última etapa disputada en territorio emiratí. El ciclista mexicano defendió con solvencia la ventaja obtenida en la montaña y aseguró la clasificación general en su primer gran compromiso del año.

Del Toro cruzó la meta con el maillot rojo intacto, sellando el resultado más relevante de su joven calendario 2026. La victoria de etapa fue para el italiano Jonathan Milan, quien firmó tres triunfos parciales durante la competencia pero que no pudo frenar el impulso del elemento de UAE.

Podio del Strade Bianche con Isaac del Toro l X:TeamEmiratesUAE

Posteriormente, el nacido en Ensenada, Baja California, firmó una actuación histórica al terminar en la tercera posición de la exigente Strade Bianche, disputada en los caminos de tierra de la región de la Toscana, en Siena. Con este resultado, el joven pedalista logró subir al podio de una de las competencias más prestigiosas del calendario europeo.

Del Toro cruzó la meta a 1 minuto y 9 segundos del ganador, el esloveno Tadej Pogacar, quien volvió a demostrar su dominio en las clásicas al quedarse con el primer lugar tras una carrera de gran intensidad. El segundo puesto fue para el francés Paul Seixas, completando así un podio internacional con presencia mexicana.

Isaac del Toro celebra victoria | AFP
Isaac del Toro celebra victoria | AFP

Así llegó el segundo

Finalmente, en su más reciente participación nuevamente se catapultó con el primer puesto al conquistar la edición 2026 de la Tirreno-Adriático, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario internacional. Tras completar la séptima y última jornada con meta en San Benedetto del Tronto

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