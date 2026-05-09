VIDEOS: ¿No estamos solos? Pentágono revela archivos secretos sobre ovnis

La posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra volvió a encender el debate mundial luego de que el Pentágono comenzara a publicar archivos desclasificados relacionados con ovnis, también llamados “fenómenos anómalos no identificados” (FANI). Videos, fotografías, reportes de pilotos, documentos del FBI y registros de la NASA forman parte de la primera tanda de materiales que ya están disponibles al público.

La publicación incluye 162 archivos históricos que abarcan desde 1948 hasta 2026 y que fueron liberados como parte de una estrategia del gobierno de Estados Unidos para aumentar la transparencia sobre este tipo de fenómenos.

Entre el material revelado hay 120 documentos PDF, 28 videos y 14 imágenes provenientes del Departamento de Defensa, el FBI, la NASA y el Departamento de Estado. Los archivos contienen testimonios de astronautas, pilotos militares y civiles que reportaron avistamientos extraños a lo largo de varias décadas.

Estados Unidos liberó 162 archivos históricos que abarcan desde 1948 hasta 2026 / Especial

Objetos extraños y fenómenos sin explicación

Aunque el Pentágono dejó claro que no existe evidencia concluyente de vida extraterrestre, algunos de los casos incluidos en los archivos han llamado la atención por lo inusual de los fenómenos observados.

Uno de los reportes más comentados describe un objeto brillante que realizó un giro de 90 grados sobre Kazajistán, mientras que otro documento incluye fotografías tomadas durante la misión Apolo 17 en 1972 donde aparecen tres puntos luminosos en formación triangular.

El Departamento de Defensa señaló en uno de los análisis que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, aunque estudios preliminares sugieren que podría tratarse de un “objeto físico”. Otro expediente contiene el testimonio de un operador de drones que, en 2023, aseguró haber visto un “objeto lineal” con una luz tan intensa que permitía observar “bandas dentro de la luz”.

“El objeto fue visible durante cinco a diez segundos, y luego la luz se apagó, y el objeto desapareció”, señala el documento del FBI.

En el material revelado hay 120 documentos PDF, 28 videos y 14 imágenes provenientes del Departamento de Defensa, el FBI y la NASA / Especial

Trump y Obama vuelven al centro de la polémica

La publicación de estos archivos también reavivó declaraciones recientes de figuras políticas estadounidenses sobre la posible existencia de vida extraterrestre. El presidente Donald Trump celebró la liberación de los documentos y aseguró en Truth Social que ahora “la gente podrá decidir por sí misma”.

El mandatario también recordó las declaraciones del expresidente Barack Obama, quien meses atrás habló sobre el tema durante un podcast con el periodista Brian Tyler Cohen. Cuando Obama fue cuestionado sobre extraterrestres, respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Posteriormente, el exmandatario aclaró que durante su administración no tuvo pruebas concretas de contacto extraterrestre, aunque reconoció que dada la inmensidad del universo, no descartaba la posibilidad de vida fuera de la Tierra.

Los videos revelados no son muy claros con la presencia de ovnis / Especial

Trump reaccionó acusando a Obama de revelar “información clasificada” y cometer un “grave error”.

Un portal lleno de archivos secretos

Todos los documentos fueron publicados en el portal war.gov/UFO, una página creada específicamente para albergar estos materiales históricos. El sitio, con una estética retro y fotografías militares en blanco y negro, reúne archivos que durante décadas permanecieron clasificados o parcialmente ocultos.

El Pentágono informó que la publicación de documentos continuará de manera progresiva debido a la enorme cantidad de información que todavía se encuentra bajo revisión.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa.

Además, Jared Isaacman, administrador de la NASA, respaldó la iniciativa y aseguró que este tipo de apertura contribuye a la exploración y búsqueda de conocimiento sobre el universo.

Los archivos contienen testimonios de astronautas, pilotos militares y civiles que reportaron avistamientos / Especial

Expertos piden cautela

A pesar de la emoción que generó la publicación de estos archivos, especialistas advirtieron que muchos de los videos y fotografías podrían ser malinterpretados por el público. Gran parte del material continúa parcialmente censurado para proteger identidades, ubicaciones y operaciones militares sensibles, mientras que varios casos siguen sin explicación definitiva.

Sin embargo, el interés mundial por los ovnis volvió a dispararse y miles de usuarios ya comenzaron a revisar los documentos en busca de respuestas sobre uno de los mayores misterios de la humanidad.